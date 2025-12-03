Kimberly Reyes se destapó por fuerte crisis de depresión que vivió y confesó que llegó a la autolesión: “No fue un proceso fácil”

En la farándula colombiana, hay una gran cantidad de actores y actrices que a lo largo de los años destacan por su versatilidad al interpretar diferentes clases de personajes tanto en pantalla chica, como pantalla grande y plataformas de streaming.

Recientemente, el nombre de Kimberly Reyes ha estado sonando, sobre todo por los rumores de romance con el cantante controversial, Beéle, los cuales fueron alimentados por ellos mismos, ya que fueron captados juntos en un hotel.

Esta actriz, que ha participado en producciones como La ley del corazón, Diomedes el cacique de la junta, casa de reinas, ¿Dónde carajos está Umaña?, entre otras, como El Joe, la leyenda, habló hace poco tiempo de su vida personal y de cómo atravesó un complejo momento que le afectó su salud mental.

Kimberly Reyes habló de la gran depresión que sufrió y la afectó

Hace algunas semanas, la reconocida actriz estuvo como invitada en el pódcast Inédito, de la periodista Ángela Solano, y allí, habló de este episodio de depresión que lleva enfrentando desde hace algunos años atrás.

En el momento de hablar de la salud mental, Reyes afirmó que estos momentos son como “ciclos que vienen y van”, que cuando vienen, afectan demasiado a quien los sufre.

“Hay momentos buenos y malos, hay momentos que te dan más duros que otros”, dijo la actriz, dejando ver que no todas las depresiones son lineales.

Kimberly Reyes habló de su salud mental. | Foto: Tomada de Instagram @kimberlyreyesh

De igual forma, manifestó que su objetivo al contar esto es concientizar a las personas que como ella, han atravesado por estos momentos, y también a quienes en medio de estas crisis han pensado o llegado a autolesionarse, tal cual como lo hizo ella.

“Yo, como he dicho, desde jovencita me lastimaba mis brazos”, confesó, recalcando que hoy en día estas cicatrices le recuerdan una realidad con la que ella afronta el día a día.

Para Kimberly, aceptar y afrontar esto “no fue un proceso fácil”, y confesó que lo hizo durante un largo tiempo, hasta que fue su madre quien se dio cuenta de lo que ella estaba haciendo.

Cuando la actriz entró a estudiar el por qué hacía lo que había, descubrió que la autoexigencia era la razón. La presión autoimpuesta era lo que a ella le detonada fuertes episodios de tristeza y ansiedad.

“Creo que siempre ha sido la presión que Kimberly se pone en darle el 100% y cumplir las expectativas de los demás y no las de ella misma, y eso fue clave”, dijo.