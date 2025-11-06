Suscribirse

Gente

Beéle estaría en una nueva relación amorosa con reconocida modelo colombiana; una foto los delataría

El cantante llamó la atención con una publicación en redes sociales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Gente
6 de noviembre de 2025, 9:28 p. m.
Beéle respondió a polémica por video íntimo.
Beéle habría soltado detalles de su vida amorosa. | Foto: Instagram @beele

Beéle volvió a captar la atención de los medios y las redes sociales luego de verse envuelto en una serie de rumores relacionados con su vida privada. Tras la polémica generada por un asunto íntimo con Isabella Ladera, el cantante continuó siendo tema de conversación en distintos portales nacionales, donde se especula sobre sus recientes decisiones y el rumbo que estaría tomando en el ámbito personal.

Pese a que el artista suele mantener todo en un escenario más privado y lejano al ámbito mediático, las miradas continúan fijándose en los detalles que salen a la luz y revelan decisiones que toma de forma amorosa y personal.

Recientemente, Beéle llamó la atención de los curiosos con una inesperada ola de especulaciones, la cual se centraba en su vida sentimental. El cantante dejó una serie de pistas que daban por hecho que ya estaba en una relación.

Contexto: Así habría reaccionado Kimberly Reyes tras supuesta relación que tendría con Beéle: “Tiene más fe en mi vida”

De acuerdo con una fotografía que salió a la luz, el artista colombiano estaría en una historia romántica con una modelo reconocida, quien ha cautivado con su belleza, estilo y preparación en este escenario.

En la postal se detallaba al intérprete de La plena junto a Sara Orrego, quien posa al lado de él, poniendo sus manos cerca. A pesar de que no es confirmada esta información, cientos de personas asumieron que existía un vínculo entre ambos.

¿Quién es Sara Orrego?

Sara Orrego tiene 28 años, nació en Medellín y se dio a conocer en el escenario del modelaje, brillando con su imagen en distintos espacios. La joven ganó popularidad en plataformas digitales, especialmente en Instagram, donde suma un gran número de seguidores.

La mujer fue foco de miradas tras su participación en certámenes de belleza, donde representó al departamento de Antioquia. Su habilidad para construir una comunidad le permitió conectar con muchas personas, brindando matices sobre estilo de vida, moda y fotografía.

Por el momento, se desconoce si esta relación se trata de algo amoroso o si, de lo contrario, es alguna colaboración para un futuro proyecto.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Violeta Bergonzi recibió importante reconocimiento en el Congreso de la República; generó debate

2. Nuevo técnico de Santa Fe remecería el mercado: nombre es conocido en Colombia

3. Gustavo Petro alista decisión sobre si acepta al Tren de Aragua en su política de paz total: revisará carta

4. Muere estrella de la NFL en extrañas circunstancias: Estados Unidos está de luto

5. “¿Será que lo persigo?, aliénteme”, la aterradora declaración de un testigo tras el asesinato del estudiante de Los Andes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

beéleSara OrregoRelaciones amorosas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.