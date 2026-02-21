Video revela faceta desconocida de Shakira al lado de Beéle en Barranquilla y se hace viral; sus fans quedaron impresionados

Poco después de sorprender al mundo hablando en mandarín para celebrar el Año Nuevo Chino, Shakira volvió a captar la atención de sus fanáticos al aparecer junto a Beéle en Barranquilla, donde dejó ver una nueva faceta hasta ahora desconocida.

A lo largo de su trayectoria, la artista barranquillera se ha destacado por su versatilidad como cantautora, productora, bailarina, empresaria, entre muchas otras habilidades que continúan sorprendiendo al público.

La más reciente de ellas es su incursión como tatuadora, una revelación que hizo el propio Beéle, reconocido por temas como Top diesel, Me arriesgo contigo y Frente al mar, dejando a sus seguidores impresionados por este nuevo talento de la estrella colombiana.

De acuerdo con las imágenes compartidas, Shakira se animó a dibujarle un tatuaje en el brazo derecho a su colega, con quien adelanta una colaboración desde la capital del Atlántico.

El hecho se habría registrado durante un receso de su proyecto colaborativo, cuya locación principal es el tradicional barrio Abajo, sector emblemático y cuna de numerosos grupos folclóricos del Carnaval de Barranquilla.

En la grabación, además de mostrar esta nueva faceta de Shakira al mundo, Beéle dejó en evidencia la cercanía que hay entre los dos, la cual se ha ido construyendo desde que Shakira lo invitó a participar en la nueva versión de Hips Don’t Lie en 2025, junto a Ed Sheeran.

Allí se ven a ambos artistas en lo que parece ser uno de los vehículos usados como camerinos mientras, la barranquillera, visiblemente nerviosa pero manteniendo su profesionalismo, tatúa sobre la piel de su colega un diseño que hasta ahora ninguno de los dos ha mostrado públicamente.

Por su parte, Beéle se muestra sereno y confiado, alentando a Shakira a dejar una marca imborrable en su brazo derecho que, seguramente, se convertirá en un recuerdo permanente de ese momento compartido.

Como era de esperarse, al ver el video de Beéle revelando una nueva faceta de Shakira, los seguidores de la artista no tardaron en reaccionar, elogiando su versatilidad y su capacidad para explorar y destacar en diferentes talentos.

¿Qué hacen Shakira y Beéle en Barranquilla?

Aunque hasta el momento ninguno de los dos artistas ha revelado detalles del proyecto que se encuentran grabando en la capital del Atlántico, su encuentro ha generado grandes expectativas y rumores sobre lo que tendrían entre manos.

Según estas especulares, y de acuerdo a los sitios emblemáticos que han visitando, su intención estaría enfocada en resaltar a Barranquilla y sus tradiciones como parte de la esencia de sus respectivas carreras musicales. Sin embargo, todos esperan que sean ellos mismos quienes compartan los detalles.

Lo que sí es cierto es que su presencia en la ciudad ha generado gran emoción, motivo por el que la Alcaldía de Barranquilla fue la primera en confirmar su visita y las filmaciones de un videoclip juntos.