Shakira está en Barranquilla grabando un video musical con Beéle: hubo cierre de varios sitios icónicos por la filmación

Estuvieron con el alcalde Alejandro Char en Barrio Abajo.

Gabriel Salazar López

19 de febrero de 2026, 8:01 a. m.
Shakira y Beéle están en Barranquilla. Foto: X de Alejandro Char.

Barranquilla está revolucionada por la llegada de Shakira Mebarak para la grabación de un nuevo video musical, acompañada del también barranquillero Beéle. Para la filmación, un tramo importante del Malecón estuvo cerrado y también el museo a cielo abierto en Barrio Abajo.

Beéle se presentó el sábado de carnaval en el Metroconcierto, lo que hizo vibrar a la capital del Atlántico en medio de la fiesta más grande de Colombia.

Por su parte, se sabe que los hijos de Shakira, Milan y Sasha, están en la ciudad, donde además disfrutan un tiempo en familia.

Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla 2026 reunirá a Beéle, Manuel Turizo y grandes figuras de la música

Aunque no se sabe cuál es la canción que están grabando en la capital del Atlántico, varios integrantes del equipo de Mebarak fueron los que dieron a conocer por sus redes sociales que se encontraban en la ciudad natal de la artista, lo que hizo que los fans se acercaran a varios puntos del rodaje.

Asimismo, se pudo establecer que la comparsa Rumbón Normalista se encuentra participando en la grabación que ha generado emoción entre los barranquilleros.

Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, hizo una publicación en su cuenta de la red social X, donde dio a conocer el momento en el que saluda a estos dos artistas.

“@shakira y @Beele_01 en la casa, esta es su casa. Gracias por mostrarle al mundo que Barranquilla está a otro nivel”, dijo el mandatario de los barranquilleros.

Beéle transmitirá en vivo y en directo su séptimo concierto en el Movistar Arena de Bogotá: fecha, hora y dónde verlo

Incluso, se logra ver cómo el alcalde le entrega algunos recuerdos de la ciudad tanto a Shakira como a Beéle. Se espera que en las próximas semanas se puedan conocer más detalles de esta nueva grabación musical de estos dos artistas.

Por medio de su cuenta en la red social Instagram, la periodista Greys Rodríguez, el Ojo de la Noche de Noticias Caracol en Barranquilla, compartió algunos momentos de lo que fue el rodaje que comenzó sobre las 8:00 de la noche del miércoles 18 de febrero y terminó este jueves 19 a las 5:00 de la mañana, que le tocó cubrir para el noticiero nacional.

