Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla 2026 reunirá a Beéle, Manuel Turizo y grandes figuras de la música

El evento está próximo a llevarse a cabo y promete ser uno de los mejores shows del año.

Laura Camila Másmela Bernal

31 de enero de 2026, 1:01 a. m.
Estos son algunos de los cantantes que se presentarán en el evento. Foto: Metroconicerto histórico del Carnaval de Barranquilla.

El Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla 2026 ya comienza a perfilarse como uno de los eventos musicales más importantes y esperados del año en Colombia, pues en el marco de una de las fiestas culturales más importantes del país, este espectáculo reunirá en un mismo escenario a Beéle, Manuel Turizo y un grupo destacado de artistas que representan la cultura latina.

El evento está programado para el próximo 14 de febrero en el estadio Romelio Martínez, un espacio que recibirá a miles de asistentes en una noche que va mucho más allá de los desfiles tradicionales.

Aunque el show principal está programado para las 7:00 de la noche, las puertas se abrirán desde las 4:00 p.m., permitiendo que el público viva una experiencia completa desde las primeras horas de la tarde. El evento está dirigido exclusivamente a mayores de edad.

Beéle, uno de los artistas más influyentes del pop urbano colombiano, encabezará con algunas de sus canciones más populares, mientras que Manuel Turizo aportará su sello romántico con algunas de las canciones más escuchadas de todo su repertorio.

Beele denuncia cantante
Beele encabeza la lista de artista del Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla 2026. Foto: Facebook Beele

A ellos se suman agrupaciones y solistas de amplio recorrido como Rawayana, Tito Nieves, Sergio Vargas, Peter Manjarrés y Checo Acosta, una mezcla de ritmos y géneros entre los que destacan el pop, el reguetón, la salsa, el merengue y el vallenato, reflejando la diversidad musical que caracteriza al Carnaval de Barranquilla.

La organización del Metroconcierto organizó varias etapas de venta para facilitar el acceso del público. La primera fase fue a partir del pasado 9 de enero hasta el 15 del mismo mes.

Posteriormente, se habilitó una segunda etapa entre el 16 y el 30 de enero y la venta general está programada para el próximo domingo 1 de febrero.

Precio de las entradas al Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla

  • Invitados Especiales: $22.600.000 + $3.510.000 (aforo: 1.070)
  • Alfombra Roja: $20.098.500 + $3.121.500 (aforo: 780)
  • Premium: $16.348.600 + $2.541.400 (aforo: 480)
  • Oro: $11.360.000 + $1.770.000 (aforo: 400)
  • Plata: $7.090.000 + $1.110.000 (aforo: 400)
  • Borondo pa’l Bailador: $477.000 + $86.000 (aforo: 750)
  • Occidental: $477.000 + $86.000 (aforo: 966)
  • Oriental: $410.000 + $75.000 (aforo: 1.066)
  • Norte: $277.000 + $51.000 (aforo: 1.274)

Cada ubicación ofrece una experiencia distinta, tanto en comodidad como en visibilidad, ajustándose a distintos presupuestos y expectativas.

El Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla 2026 no solo refuerza la importancia de la ciudad en cuanto a la cultura musical del país, sino que también se consolida como uno de los eventos más importantes de la agenda del carnaval.

