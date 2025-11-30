Ex de Beéle reveló si volvió con el cantante y soltó detalles de importante llamada: “Increíble”

Luego de varios meses envueltos en una fuerte polémica en redes sociales, Camila Rodríguez, mejor conocida como Cara, y Beéle volvieron a convertirse en tendencia en internet.

Aunque ya no son pareja, la artista y creadora de contenido fue vista en una de las fechas de los conciertos del cantante en el Movistar Arena de Bogotá.

A pesar de las críticas que surgieron, miles de personas destacaron la actitud de ambos, celebrando que hayan dejado a un lado sus diferencias para priorizar la tranquilidad y el bienestar de sus hijos.

Cara asistió a la gira de Beéle en Bogotá y generó conversación en redes sociales. | Foto: Instagram @caraoficial_

Por esta razón, durante una reciente entrevista en Mañana Express, el matutino del Canal RCN, el periodista Santiago Vargas retomó el tema y le preguntó si realmente disfrutó del show de su expareja y además del motivo para asistir al espectáculo.

“Ahí si no dicen: ‘fue y llevó a sus hijos’. No, dicen: ‘ella fue a verlo, no lo supera’. La verdad es que fui con Ethan y Paolo y ellos estaban muy felices. En ese momento no era Cara, no era Camila, no era la ex de alguien. Era la mamá de sus hijos”, mencionó con seguridad frente a las cámaras del canal de televisión.

Agregó: “Si ustedes hubieran visto lo felices que estaban ellos... Estaban escuchando a su papá, viéndolo por primera vez, bailando, haciendo los pasitos de él. Su papá también estaba feliz, él entraba al camerino, abrazaba a sus bebés, les tenía un camerino para ellos. Y claro, nosotros no sabemos todas las canciones. ¿Cómo así? Por supuesto", dijo en medio de risas.

Por otro lado, dejó claro que disfruta más los primeros trabajos discográficos del artista, ya que hizo parte de su equipo en los años en que su carrera en la música urbana apenas comenzaba a despegar.

¿Camila Rodríguez y Beéle están en buenos términos?

Otra de las preguntas con las que Santiago Vargas sorprendió a la creadora de contenido fue sobre la relación actual que mantiene con el cantante, ya que muchos quieren saber si la situación ha mejorado tras la fuerte batalla legal que ambos enfrentaron y que se hizo viral en internet.