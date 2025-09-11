Beéle se pronunció en sus redes sociales tras fuerte polémica con Isabella Ladera; dio importante noticia

El pasado lunes, 8 de septiembre, las redes sociales explotaron luego de que se filtrara una grabación íntima protagonizada por el cantante de música urbana Beéle y la creadora de contenido Isabella Ladera.

Desde el momento en el que las imágenes salieron a la luz, miles de personas procedieron a opinar y compartir sus puntos de vista con respecto a la situación.

La creadora de contenido se pronunció nuevamente por la filtración de su video íntimo con su ex. | Foto: Instagram @isabella.ladera - @beele / Montaje: Semana

Aunque los implicados decidieron guardar silencio durante las primeras horas, la influenciadora decidió hablar en sus redes sociales y manifestar que estaba devastada por la situación, asegurando que no era responsable de la difusión del material y dejando claro que no se trataba de una estrategia de marketing, como muchos lo estaban afirmando.

Posteriormente, su equipo legal compartió un comunicado oficial en el que pidieron respeto por la mujer y aclararon que harán lo posible para dar con los responsables y así mismo, instaurar las respectivas demandas.

“En las últimas horas, ha circulado en redes sociales y medios digitales un video íntimo en donde se ha visto inmersa nuestra representada Isabella Ladera. Frente a la gravedad de los hechos y especulaciones que estos han generado, como representantes legales, nos vemos en la necesidad de aclarar la situación. Aclaramos que no fue ella quien realizó la filtración del contenido, ni hace parte de una estrategia de marketing, por lo que cualquier afirmación que intente señalarla como responsable de la divulgación carece absolutamente de veracidad y constituye un ataque directo a su persona”.

En cuanto a los abogados de Beéle, dieron a conocer que ambos famosos son víctimas de la situación y, de igual forma, estarán atentos a todos los datos que se pueda recolectar.

Beéle respondió a polémica por video íntimo. | Foto: Instagram @beele

No obstante, Beéle decidió mantenerse en silencio y no dar declaraciones, por lo que, después de tres días, reapareció en sus redes sociales y realizó una nueva publicación.

Aunque muchos pensaron que hablaría del video que ha generado polémica y conversaciones en internet, destacó sus proyectos musicales y los éxitos que ha tenido a lo largo de los últimos meses.

El cantante publicó importante momento de su carrera tras polémica con Isabella Ladera. | Foto: Instagram @beele / Montaje: Semana

La primera publicación fue un repost de la cuenta oficial de Spotify, en la que se posiciona a su álbum Borondo, en el sexto lugar del Top 10 a nivel global.