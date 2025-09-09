Tras la fuerte polémica por la filtración de un video íntimo de Beéle e Isabella Ladera, miles de personas reaccionaron en redes sociales y por medio de la sección de los comentarios, compartieron distintas opiniones acerca de lo ocurrido.

Mientras que muchos los criticaron y se dedicaron a hacer bromas al respecto, otros mostraron apoyo a los afectados y manifestaron estar en contra de este tipo de hechos, pues afectan a los implicados a nivel social, personal, laboral y económico.

La creadora de contenido se pronunció nuevamente por la filtración de su video íntimo con su ex. | Foto: Instagram @isabella.ladera - @beele / Montaje: Semana

Por otro lado, el equipo de abogados de Isabella Ladera se pronunció por medio de un comunicado oficial, en el que dejaron en claro que emprenderán acciones legales en contra de los responsables y harán todo lo posible para que paguen por el delito cometido.

“En las últimas horas, ha circulado en redes sociales y medios digitales un video íntimo en donde se ha visto inmersa nuestra representada Isabella Ladera. Frente a la gravedad de los hechos y especulaciones que estos han generado, como representantes legales, nos vemos en la necesidad de aclarar la situación. Aclaramos que no fue ella quien realizó la filtración del contenido, ni hace parte de una estrategia de marketing, por lo que cualquier afirmación que intente señalarla como responsable de la divulgación carece absolutamente de veracidad y constituye un ataque directo a su persona”, escribieron.

Aunque por por momento, no se tiene información confirmada sobre las personas que publicaron el video en internet, los fanáticos de los famosos están a la espera de cualquier novedad que arroje este caso.

El mensaje de Yana Karpova y Marlon Solórzano tras la filtración del contenido de Beéle e Isabella Ladera

Por medio de su perfil oficial de Instagram, Yana Karpova, exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, se mostró bailando junto a su novio, Marlon Solórzano, quien también hizo parte de la versión del 2025 del reality y bromearon con respecto al video de Isabella y Beéle.

“Si Isa y Beéle no se mueven, nosotros sí”, escribió ‘La Rusa’ junto a un video en el que bailaban Drop ah pikirkan secara logika de Kim Carkiem, una de las canciones del momento en redes sociales.

Esto generó una ola de reacciones por parte de los usuarios de Instagram, quienes no se quedaron callados y expusieron sus opiniones.