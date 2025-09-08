Isabella Ladera recibe ola de apoyo en medio de polémica por video íntimo filtrado: “No estás sola”

En medio de la polémica por el video de Isabella Ladera y Beéle, la creadora de contenido venezolana se pronunció con respecto a las imágenes y con mucho dolor, se mostró vulnerable frente a sus más de 5 millones de seguidores.

A través de su perfil oficial de Instagram dejó saber que está devastada por la situación y está siendo acompañada por su equipo legal, con el fin de interponer las demandas correspondientes a los responsables de la publicación del material.

Isabella Ladera se pronunció tras filtración de video personal. | Foto: Instagram @isabella.ladera

Adicionalmente, los abogados publicaron un comunicado oficial en el que piden respeto por la dignidad de su representada a todos los usuarios, medios de comunicación y páginas de chismes y entretenimiento.

Como era de esperase, una gran comunidad de mujeres salieron a apoyar a Isabella, compartiendo sus experiencias similares y acompañándola con sentidas palabras.

“Siempre veo que al hombre le aplauden, y la mujer se lleva la carga de la sociedad. Ahí te das cuenta de las verdaderas mujeres que te apoyan en estos momentos”; “Nunca apagarán tu luz”; “Eres fuerte, mi vida, Dios te bendiga y te mande muchas fuerzas”; “Para adelante Isa, tú no perdiste nada, levántate de nuevo” y “Qué poco hombre para hacer eso y peor las mujeres que se burlan del dolor ajeno”, escribieron algunas de sus admiradoras.

Por otro lado, algunas de sus colegas y amigas salieron en su defensa y soporte.

Aleska Génesis: “Yo también fui traicionada y expuesta por alguien que destruyó mi intimidad. Sé lo que significa ese dolor y esa humillación. Te apoyo con el corazón, mi niña porque ninguna mujer merece esto. Fuerza que no estás sola”.

Eixchel Berroteran: “El karma se encargará, mi bebé, nada de esto te define, te amo con todo mi corazón y como siempre, vas a salir mil veces más victoriosa que los que te quieren dañar”.

Sin embargo, otros usuarios se fueron en su contra y aunque no se alegraron por lo sucedido, le recordaron algunos de los errores que cometió en el pasado.