Gente
Isabella Ladera recibe ola de apoyo en medio de polémica por video íntimo filtrado: “No estás sola”
Las seguidoras de la creadora de contenido salieron en su defensa en el duro momento que atraviesa.
En medio de la polémica por el video de Isabella Ladera y Beéle, la creadora de contenido venezolana se pronunció con respecto a las imágenes y con mucho dolor, se mostró vulnerable frente a sus más de 5 millones de seguidores.
A través de su perfil oficial de Instagram dejó saber que está devastada por la situación y está siendo acompañada por su equipo legal, con el fin de interponer las demandas correspondientes a los responsables de la publicación del material.
Adicionalmente, los abogados publicaron un comunicado oficial en el que piden respeto por la dignidad de su representada a todos los usuarios, medios de comunicación y páginas de chismes y entretenimiento.
Como era de esperase, una gran comunidad de mujeres salieron a apoyar a Isabella, compartiendo sus experiencias similares y acompañándola con sentidas palabras.
“Siempre veo que al hombre le aplauden, y la mujer se lleva la carga de la sociedad. Ahí te das cuenta de las verdaderas mujeres que te apoyan en estos momentos”; “Nunca apagarán tu luz”; “Eres fuerte, mi vida, Dios te bendiga y te mande muchas fuerzas”; “Para adelante Isa, tú no perdiste nada, levántate de nuevo” y “Qué poco hombre para hacer eso y peor las mujeres que se burlan del dolor ajeno”, escribieron algunas de sus admiradoras.
Por otro lado, algunas de sus colegas y amigas salieron en su defensa y soporte.
Aleska Génesis: “Yo también fui traicionada y expuesta por alguien que destruyó mi intimidad. Sé lo que significa ese dolor y esa humillación. Te apoyo con el corazón, mi niña porque ninguna mujer merece esto. Fuerza que no estás sola”.
Eixchel Berroteran: “El karma se encargará, mi bebé, nada de esto te define, te amo con todo mi corazón y como siempre, vas a salir mil veces más victoriosa que los que te quieren dañar”.
Sin embargo, otros usuarios se fueron en su contra y aunque no se alegraron por lo sucedido, le recordaron algunos de los errores que cometió en el pasado.
“En su consentimiento, usted que consciente del daño que le hizo a esa familia. Esa persona que, supuestamente, le mintió, desde el principio le dijo que tenía un hogar, así como usted lo tenía. Ese dolor que usted está sintiendo por esas fotos, es el mismo y más fuerte el daño psicológico que le hizo pasar a la esposa de Beéle” y “Las ‘hermozas’ jamás serán felices, no me odien por mi comentario, pero no puedes construir felicidad en donde se derramaron lágrimas por tu culpa”.