Isabella Ladera recibe ola de apoyo en medio de polémica por video íntimo filtrado: “No estás sola”

Las seguidoras de la creadora de contenido salieron en su defensa en el duro momento que atraviesa.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

8 de septiembre de 2025, 11:08 p. m.
La creadora de contenido venezolana fue apoyada por sus seguidores en el difícil momento que enfrenta.
La creadora de contenido venezolana fue apoyada por sus seguidores en el difícil momento que enfrenta. | Foto: Instagram @isabella.ladera

En medio de la polémica por el video de Isabella Ladera y Beéle, la creadora de contenido venezolana se pronunció con respecto a las imágenes y con mucho dolor, se mostró vulnerable frente a sus más de 5 millones de seguidores.

A través de su perfil oficial de Instagram dejó saber que está devastada por la situación y está siendo acompañada por su equipo legal, con el fin de interponer las demandas correspondientes a los responsables de la publicación del material.

Isabella Ladera se pronunció tras filtración de video personal.
Isabella Ladera se pronunció tras filtración de video personal. | Foto: Instagram @isabella.ladera

Adicionalmente, los abogados publicaron un comunicado oficial en el que piden respeto por la dignidad de su representada a todos los usuarios, medios de comunicación y páginas de chismes y entretenimiento.

Como era de esperase, una gran comunidad de mujeres salieron a apoyar a Isabella, compartiendo sus experiencias similares y acompañándola con sentidas palabras.

Contexto: Beéle fue captado en reconocido gimnasio de Bogotá y no lo bajaron de ‘infiel’: “Con el mismo movimiento”

“Siempre veo que al hombre le aplauden, y la mujer se lleva la carga de la sociedad. Ahí te das cuenta de las verdaderas mujeres que te apoyan en estos momentos”; “Nunca apagarán tu luz”; “Eres fuerte, mi vida, Dios te bendiga y te mande muchas fuerzas”; “Para adelante Isa, tú no perdiste nada, levántate de nuevo” y “Qué poco hombre para hacer eso y peor las mujeres que se burlan del dolor ajeno”, escribieron algunas de sus admiradoras.

Por otro lado, algunas de sus colegas y amigas salieron en su defensa y soporte.

Aleska Génesis: “Yo también fui traicionada y expuesta por alguien que destruyó mi intimidad. Sé lo que significa ese dolor y esa humillación. Te apoyo con el corazón, mi niña porque ninguna mujer merece esto. Fuerza que no estás sola”.

Eixchel Berroteran: “El karma se encargará, mi bebé, nada de esto te define, te amo con todo mi corazón y como siempre, vas a salir mil veces más victoriosa que los que te quieren dañar”.

Contexto: Abogados de Isabella Ladera se pronunciaron por filtración de video íntimo con Beéle; tomaron fuerte determinación

Sin embargo, otros usuarios se fueron en su contra y aunque no se alegraron por lo sucedido, le recordaron algunos de los errores que cometió en el pasado.

“En su consentimiento, usted que consciente del daño que le hizo a esa familia. Esa persona que, supuestamente, le mintió, desde el principio le dijo que tenía un hogar, así como usted lo tenía. Ese dolor que usted está sintiendo por esas fotos, es el mismo y más fuerte el daño psicológico que le hizo pasar a la esposa de Beéle” y “Las ‘hermozas’ jamás serán felices, no me odien por mi comentario, pero no puedes construir felicidad en donde se derramaron lágrimas por tu culpa”.

