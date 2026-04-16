Shakira no se detiene: tras romper récords históricos de taquilla, estrena ‘Algo tú’ junto a Beéle

La estrella global Shakira y el artista Beéle presentaron oficialmente este jueves 16 de abril de 2026 el videoclip de su colaboración “Algo tú”. La pieza audiovisual, dirigida por la propia cantante junto a Jaume De Laiguana, se posiciona no solo como un lanzamiento musical, sino como una narrativa visual que exalta la identidad, la transformación urbana y las raíces culturales de Barranquilla, ciudad natal de ambos intérpretes.

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El video de “Algo tú” utiliza como escenario diversos puntos estratégicos de la capital del Atlántico que han sido objeto de renovación en las últimas dos décadas. Entre las locaciones destacadas se encuentran el Museo a Cielo Abierto de Barrio Abajo, epicentro del arte y la gastronomía local, y el Gran Malecón a orillas del río Magdalena.

La producción también captura la modernización de la ciudad a través de sitios como la rueda de la fortuna Luna del Río, el Centro de Convenciones Puerta de Oro y la playa de Puerto Mocho, donde la estética del video integra elementos tradicionales como los tambores alegre y llamador con la modernidad del género urbano y el afro-house.

Para aportar autenticidad a la atmósfera festiva, el clip incluyó la participación de agrupaciones históricas del Carnaval de Barranquilla. Figuras icónicas como las marimondas y comparsas como el Rumbón Normalista, Son Kalimba y El Congo Grande de Barranquilla forman parte central de la coreografía callejera.

Un aspecto relevante fue la colaboración del percusionista y gaitero Tato Marenco, quien trabajó con el productor Álex Castillo para integrar el sonido de la gaita de los Montes de María en la propuesta sonora de la canción. Marenco destacó en declaraciones recientes la intención de mantener la inspiración tradicional dentro de una mezcla contemporánea.

El lanzamiento del video llega precedido por un éxito notable en listas. El tema ya ha logrado posicionarse en el Top 10 de Billboard Colombia Hot 100. Además, se ha confirmado que este viernes se lanzará un EP que incluye el tema original y dos remixes a cargo de los DJs internacionales Shimza e Indira Paganotto.

El remix de Shimza, que ya fue adelantado durante el festival Coachella, transforma la canción en un himno de afro-house , mientras que la versión de Paganotto aporta una energía cruda orientada a la escena techno.

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La vigencia de la barranquillera se sustenta en cifras sin precedentes. Su reciente Las Mujeres Ya No Lloran World Tour fue reconocida por Billboard como la gira latina más taquillera de la historia, con una recaudación de 421.6 millones de dólares y más de 3.3 millones de asistentes en 82 conciertos.

Tras la histórica presentación de “Algo tú” en el Zócalo de la Ciudad de México ante 400,000 personas , la agenda de la artista continúa con un concierto masivo gratuito en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, programado para el próximo 2 de mayo. Con más de 95 millones de discos vendidos y siendo la artista latina femenina más reproducida en la historia de Spotify, Shakira reafirma con este lanzamiento su capacidad para conectar el folclore local con las audiencias globales.