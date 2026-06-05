Carlos Vives aclaró por qué le dio ‘like’ a foto de Piqué y Clara Chía

En medio de una reciente entrevista con Molusco TV, Carlos Vives se refirió a uno de los episodios más comentados de su actividad en redes sociales: el ‘like’ que apareció en una fotografía de Gerard Piqué y Clara Chía.

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Lo que para algunos parecía una simple interacción terminó convirtiéndose en una controversia que provocó críticas y cuestionamientos por parte de seguidores de Shakira hace varios años.

En medio de la conversación para el programa digital, el periodista recordó la controversia y le preguntó directamente por lo sucedido. El tema cobró relevancia debido a la estrecha relación profesional y personal que Vives ha tenido con Shakira a lo largo de los años, especialmente después del éxito mundial de La bicicleta, canción que ambos lanzaron en 2016.

Clara Chía y Piqué. Foto: Revista Hola

“Una vez apareció un like tuyo en una foto de Clara Chía y Piqué y las fanáticas de Shakira en aquel momento (...) Eso fue un revuelo. Tal vez, ni siquiera fuiste tú el que le dio like, porque seguramente tienes personas que te manejan tus redes sociales, pero ¿quién da likes?”, preguntó el periodista.

Acto seguido, también mencionó la reacción que tuvieron algunos seguidores de la artista colombiana cuando notaron la interacción.

“Lo tomaron como una alta traición a Shakira, que grabó La bicicleta contigo. Yo vi que te cayeron encima”, agregó.

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Ante el cuestionamiento, Carlos Vives respondió entre risas y dejó claro que nunca ha querido involucrarse en asuntos personales relacionados con la expareja.

“Yo, además, con Shakira y con Piqué compartí tiempo, también con los niños, con la familia. Uno no se mete en esa vaina”, afirmó el artista.

Con esa respuesta, el intérprete de éxitos como Volví a nacer y Robarte un beso dio a entender que mantiene respeto por ambas partes y que siempre ha preferido mantenerse al margen de las situaciones personales que rodean a quienes considera cercanos.

Sin embargo, la explicación más llamativa llegó cuando intentó aclarar quién habría sido el responsable de ese polémico ‘like’ que desató cientos de comentarios en redes sociales.

“Tengo un peligro. Se llama mi esposa; a veces hace vainas, yo creo, estoy seguro de que fue mi esposa o alguien”, comentó entre bromas.

Las declaraciones generaron reacciones entre los seguidores del cantante, ya que por primera vez habló de manera tan relajada sobre un episodio que en su momento dio mucho de qué hablar en internet.