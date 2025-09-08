Abogados de Isabella Ladera se pronunciaron por filtración de video íntimo con Beéle; tomaron fuerte determinación

En las últimas horas, Beéle e Isabella Ladera han sido tema de conversación en redes sociales, pues se filtró un video íntimo, que le dio la vuelta al mundo y generó miles de opiniones por parte de las personas que tuvieron acceso al contenido.

En medio de la polémica, la creadora de contenido se pronunció por medio de sus redes sociales y se dejó ver bastante afectada por lo ocurrido.

“Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido.Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme”, escribió.

Adicionalmente, su equipo de abogados publicó un comunicado oficial, en el que expusieron formalmente la situación y dejaron en claro que su cliente no fue la encargada de distribuir las imágenes, como muchos lo están afirmando.

“En las últimas horas, ha circulado en redes sociales y medios digitales un video íntimo en donde se ha visto inmersa nuestra representada Isabella Ladera. Frente a la gravedad de los hechos y especulaciones que estos han generado, como representantes legales, nos vemos en la necesidad de aclarar la situación. Aclaramos que no fue ella quien realizó la filtración del contenido, ni hace parte de una estrategia de marketing, por lo que cualquier afirmación que intente señalarla como responsable de la divulgación carece absolutamente de veracidad y constituye un ataque directo a su persona”.

Afirmaron que la difusión no autorizada de este material se categoriza como una violación a los derechos fundamentales, especialmente, a los que respectan con su intimidad y dignidad, causando a su vez, un daño psicológico, patrimonial, social y profesional a Isabella.

“Por esta razón, informamos que Isabella Ladera, a través de su equipo jurídico, adelantará todas las acciones legales y penales correspondientes con el propósito de que se investiguen los hechos, se identifique a los responsables y se impongan las sanciones que correspondan”, agregaron.

Además, hicieron un llamado a los medios de comunicación, páginas de chismes y plataformas digitales de abstenerse a difundir y replicar el mencionado video, pues esto podría traer consecuencias judiciales para los implicados.