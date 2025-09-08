Beéle fue captado en reconocido gimnasio de Bogotá y no lo bajaron de ‘infiel’: “Con el mismo movimiento”

El nombre de Beéle e Isabella Ladera se robó la atención en redes sociales durante las últimas horas, pues en la plataforma X circula un video privado que rápidamente generó comentarios y especulaciones.

De acuerdo con varias de las personas que tuvieron acceso al contenido, la grabación correspondería a la época en la que el cantante de reguetón aún mantenía una relación sentimental con Camila Rodríguez, la madre de sus dos hijos.

Este fue uno de los triángulos amorosos más polémicos del 2024. | Foto: Tomada de Instagram @caraoficial_ @isabella.ladera

La polémica fue tan grande que miles usuarios salieron a opinar al respecto, y en distintas plataformas se empezó a hablar sobre estas dos celebridades.

En medio del show mediático, muchos compartieron un video grabado hace pocos días en la ciudad de Bogotá, en donde se puede ver a Beéle dentro de las instalaciones de un reconocido gimnasio.

“Hoy tocó entrenar pierna con el infiel de Beéle”, escribió la mujer que publicó el clip.

Esto generó una gran cantidad de comentarios de quienes han estado atentos a todo el caso del intérprete de Morena, Inolvidable y Loco, pues aprovecharon para hacer burlas y fuertes comentarios con respecto a la situación que atraviesan.

“Aun con el mismo movimiento”; “Es verdad, entrenamos con el infiel”; “¿Por qué lo reconocen como el infiel y no como el más golpeado?“; ”Vengo del futuro, gente, no me lo van a creer"; “Ay, Beéle, si te pillamos jajaja”; “Jajaja leyó los comentarios donde decían que estaba volviendo a su forma original”; “Te va a decir que hicieron de todo, pero no les creas”; “Infidelidad al fallo” y “Antes de que todo explotara jajaja”, escribieron.

Según dejaron ver algunas de las personas que se manifestaron por medio de la sección de los comentarios, Beéle habría asistido a un reconocido gimnasio de la ciudad de Bogotá, específicamente, ubicado en el barrio Colina Campestre.

¿Quién es el novio de la exesposa de Beéle?

Se trata de Jake Castro, reconocido DJ y productor musical que ha destacado en su carrera por haber acompañado a los artistas urbanos más importantes de los últimos años y contribuir en el crecimiento de sus proyectos.

Fue a principios del mes de diciembre del 2024 que se mostraron formalmente como una pareja, ya que por medio de las redes sociales, decidieron compartir detalles de sus citas y los momentos que compartían juntos.