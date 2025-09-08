Isabella Ladera rompió el silencio sobre video que se filtró junto a Beéle: “Estoy profundamente devastada”

Isabella Ladera y Beéle quedaron como foco de miles de reacciones en plataformas digitales, debido a una inesperada situación que se dio este 7 de septiembre. Ambos fueron víctimas de una filtración, la cual plasmaba un detalle íntimo de sus vidas.

El cantante urbano y la modelo fueron foco de comentarios y opiniones, luego de que un video privado comenzara a ser difundido por redes sociales, especialmente en X. Dicho contenido revelaba una escena íntima de la época en la que estaban juntos, por lo que surgieron preguntas de cómo salió esto a la luz.

Sin embargo, las miradas de los curiosos se posaron en el pronunciamiento oficial que hizo Isabella Ladera en su cuenta oficial de Instagram, donde habló de esta filtración y de cómo se encontraba en estos momentos.

La modelo compartió un texto, revelando su sentir al quedar expuesta de esta manera tan íntima y personal.

“Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido. Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme”, escribió en el mensaje.

Tras dar a entender que Beéle fue el responsable de que el video se filtrara, Ladera indicó que el daño que recibía del cantante era inmenso, al punto de afectar a su familia.

Beéle e Isabella Ladera son protagonistas de una cruda polémica. | Foto: Tomada de Instagram @beele y @isabella.ladera

“Hoy, al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja. Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra mi dignidad y ha causado un inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia”, indicó.

La modelo se defendió de aquellos que la señalaban por esta situación, reafirmando que la mujer siempre terminaba como la culpable de los actos que podían llevar a cabo sus parejas.

“Esta filtración constituye una forma de violencia hacia las mujeres. Pero lo más desgarrador ha sido recibir burlas, odio y juicios, mientras el verdadero responsable permanece en silencio. Una vez más, la carga recae sobre la mujer, sobre mí, y no sobre quien cometió el abuso de confianza”, mencionó.

“Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros. Mi historia no termina aquí”, agregó en el post.

Es importante recordar que la modelo ha sido blanco de reacciones por este contenido, llegando a ser protagonista de especulaciones donde la señalaban de filtrar el video ella.