Beéle e Isabella Ladera se convirtieron en tema central de comentarios en redes sociales tras revelarse, hace algunos meses, una noticia que tomó por sorpresa a muchos. Imágenes, grabaciones y diversas publicaciones fueron utilizadas como indicios de un supuesto romance que el cantante habría mantenido en secreto, pese a estar casado con Camila Rodríguez.

La polémica rápidamente se propagó en el mundo digital, generando una ola de reacciones. Numerosos internautas criticaron duramente a la influencer venezolana, quien salió al paso de las acusaciones, asegurando que jamás tendría la intención de lastimar a otra mujer.

Tiempo después de que los dos llegaran a una ruptura amorosa de la relación que formalizaron, quedaron como protagonistas de una ola de críticas, debido a un video íntimo que se habría filtrado. Ambos terminaron como foco de reacciones, precisamente tras la difusión del contenido.

Según quedó plasmado en redes sociales como X, el clip, de aproximadamente seis minutos, mostraba, supuestamente, a Beéle e Isabella Ladera sosteniendo relaciones íntimas en una habitación. El video habría sido grabado por ellos, pero filtrado por una fuente que aún no es clara.

Lo particular, de acuerdo con los usuarios, es que el cantante tenía el look de la época en que se sospechaba de su infidelidad con la modelo. Lucía, aparentemente, el cabello teñido de rosa, mientras que ella se veía muy similar a la actualidad.

La modelo Isabella Ladera fue foco de reacciones en redes sociales. | Foto: Captura de Instagram @isabella.ladera

Por respeto a los implicados, SEMANA se abstiene de compartir o difundir imágenes sensibles o delicadas como este contenido.

El material se viralizó en cuestión de horas, llevando a que miles de personas comentaran y crearan memes, refiriéndose a dicho encuentro de la pareja. Toda clase de palabras surgieron, ubicándolos como tendencia en estos espacios virtuales.

Lo particular de la situación fue el mensaje que publicó Isabella Ladera en su cuenta oficial de Threads, donde lanzó palabras sobre un hecho que le había ocurrido. Aunque no profundizó ni especificó, su publicación fue tomado como una reacción.

“No pasa nada, yo lo transformo a mi favor”, escribió en la cuenta, donde recibió más de mil likes de sus seguidores y curiosos.

Pese a que su posible respuesta no fue a la defensiva o con un tono combativo, muchos reprocharon sus decisiones y la forma en que había estado con el artista.