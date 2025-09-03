Suscribirse

Gente

Beéle es reconocido como víctima en proceso judicial; abogados anuncian nuevas acciones legales: “Intentó manipularlo”

El cantante fue foco de reacciones en el pasado, por el caso que llevaba con su expareja.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

3 de septiembre de 2025, 6:10 p. m.
Cara Rodríguez reveló en SEMANA el nuevo proyecto que espera emprender tras haber terminado con Beéle.
Cara Rodríguez y Beéle | Foto: Instagram @caraoficial_ - Instagram @beele

Beéle volvió a acaparar las miradas de miles de personas en las plataformas digitales y los medios nacionales, debido a una situación que lo ubicó en el foco mediático. Más allá de su música, el artista se vio envuelto en una crisis con su expareja, Camila Andrea Rodríguez, con quien llegó a malos términos tras su ruptura amorosa.

Semanas atrás, una decisión judicial salió a la luz, revelando que el cantante urbano fue víctima de malos tratos y violencia intrafamiliar, por parte de su excompañera amorosa. La Comisaría de Familia Comuna 16 de Medellín habló sobre las pruebas documentadas, puntualizando que sí existió “abuso emocional, psicológico, económico y físico”.

Ahora, tras la información legal que se conoció, la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, representantes de Beéle, se pronunció a través de un comunicado, rechazando los actos de desinformación y revictimización en contra del artista. En el texto, se apuntó que seguía en firme la decisión sobre Camila Rodríguez, quien fue declarada responsable de los hechos.

Contexto: Ex de Beéle explotó tras fallo en su contra por violencia intrafamiliar; fue contundente

En el documento de los abogados, se especificó que la representante de la expareja del cantante no logró desvirtuar el material probatorio y se habría equivocado al intentar inducir a la mujer a un presunto delito.

“Intentar juramentarse falsamente sobre la no utilización de un correo electrónico que ella misma aportó y utilizó reiteradamente en sus comunicaciones con la autoridad de familia y en los procesos de divorcio y alimentos”, se lee.

Aunque se habló sobre un intento de manipulación, las autoridades habrían rechazado y puesto freno a esta situación, pues todo se estaba realizando bajo la auditoría judicial correspondiente.

El artista barranquillero lanzó un nuevo tema musical.
El artista barranquillero fue foco de reacciones. | Foto: Foto referencia

Por tal motivo, la firma Víctor Mosquera Marín Abogados anunciaron acciones legales en contra de la abogada de Camila Rodríguez, ya que sus conductas procesales fueron “irregulares”, además de que “promovió declaraciones falsas para dilatar el proceso y por pretender incluso asumir ilegítimamente la vocería de los menores, cuando precisamente las medidas de protección reconocen que el verdadero afectado ha sido nuestro representado”.

Reiteramos que Beéle y sus hijos son las verdaderas víctimas de este caso y advertimos que no toleraremos campañas de desinformación ni maniobras de intimidación contra nuestra firma o nuestro cliente. La justicia nos dio la razón y la defenderemos en todas las instancias”, anunció el equipo legal de Beéle.

Por el momento, habrá que esperar para conocer la respuesta o reacción de la expareja del artista, quien está involucrada en este proceso.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se salvó el acuerdo que promueve las inversiones entre Colombia y Venezuela, tras su paso por la Corte Constitucional

2. Así puede conseguir un crédito de 7.500 dólares en Estados Unidos antes del 30 de septiembre, para adquirir un carro eléctrico

3. Video: 15 muertos al descarrilarse el emblemático funicular de Lisboa en Portugal: “nunca había ocurrido en nuestra ciudad”

4. Advertencia sin precedentes: Marco Rubio promete el fin de la impunidad para los cárteles en México

5. Cantante colombiano sufrió accidente cerebrovascular; su familia pidió ayuda para su tratamiento: “Agradecemos cada aporte”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

beéleProceso judicialcantante colombiano

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.