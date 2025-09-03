Beéle es reconocido como víctima en proceso judicial; abogados anuncian nuevas acciones legales: “Intentó manipularlo”

Beéle volvió a acaparar las miradas de miles de personas en las plataformas digitales y los medios nacionales, debido a una situación que lo ubicó en el foco mediático. Más allá de su música, el artista se vio envuelto en una crisis con su expareja, Camila Andrea Rodríguez, con quien llegó a malos términos tras su ruptura amorosa.

Semanas atrás, una decisión judicial salió a la luz, revelando que el cantante urbano fue víctima de malos tratos y violencia intrafamiliar, por parte de su excompañera amorosa. La Comisaría de Familia Comuna 16 de Medellín habló sobre las pruebas documentadas, puntualizando que sí existió “abuso emocional, psicológico, económico y físico”.

Ahora, tras la información legal que se conoció, la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, representantes de Beéle, se pronunció a través de un comunicado, rechazando los actos de desinformación y revictimización en contra del artista. En el texto, se apuntó que seguía en firme la decisión sobre Camila Rodríguez, quien fue declarada responsable de los hechos.

En el documento de los abogados, se especificó que la representante de la expareja del cantante no logró desvirtuar el material probatorio y se habría equivocado al intentar inducir a la mujer a un presunto delito.

“Intentar juramentarse falsamente sobre la no utilización de un correo electrónico que ella misma aportó y utilizó reiteradamente en sus comunicaciones con la autoridad de familia y en los procesos de divorcio y alimentos”, se lee.

Aunque se habló sobre un intento de manipulación, las autoridades habrían rechazado y puesto freno a esta situación, pues todo se estaba realizando bajo la auditoría judicial correspondiente.

El artista barranquillero fue foco de reacciones. | Foto: Foto referencia

Por tal motivo, la firma Víctor Mosquera Marín Abogados anunciaron acciones legales en contra de la abogada de Camila Rodríguez, ya que sus conductas procesales fueron “irregulares”, además de que “promovió declaraciones falsas para dilatar el proceso y por pretender incluso asumir ilegítimamente la vocería de los menores, cuando precisamente las medidas de protección reconocen que el verdadero afectado ha sido nuestro representado”.

“Reiteramos que Beéle y sus hijos son las verdaderas víctimas de este caso y advertimos que no toleraremos campañas de desinformación ni maniobras de intimidación contra nuestra firma o nuestro cliente. La justicia nos dio la razón y la defenderemos en todas las instancias”, anunció el equipo legal de Beéle.