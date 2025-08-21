Suscribirse

Ex de Beéle explotó tras fallo en su contra por violencia intrafamiliar; fue contundente

Camila Rodríguez no se quedó callada y se pronunció a través de su cuenta de Instagram.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

21 de agosto de 2025, 10:44 p. m.
Cara Rodríguez reveló en SEMANA el nuevo proyecto que espera emprender tras haber terminado con Beéle.
Cara Rodríguez se pronunció a través de las historias de su cuenta de Instagram. | Foto: Instagram @caraoficial_ - Instagram @beele

En el año 2023, Brandon de Jesús López, mejor conocido en la industria de la música urbana como Beéle y Camila Rodríguez, su exesposa y madre de sus hijos, fueron tendencia en redes sociales, pues la mujer publicó por medio de sus historias de Instagram, las que sería las pruebas de un caso de infidelidad.

A través de una gran cantidad de pantallazos, los seguidores de la pareja que, durante muchos años fue considerada como una de las más sólidas de la industria de la farándula, vieron las comprometedoras conversaciones que el cantante sostenía con Isabella Ladera, reconocida modelo y creadora de contenido venezolana.

Isabella Ladera, Beéle y Camila Rodríguez, esposa del reguetonero, protagonizan un triángulo amoroso que se ha viralizado en las redes sociales.
El triángulo amoroso se volvió tema de conversación en las redes sociales. | Foto: Tomada de Instagram @caraoficial_ @isabella.ladera

Con el paso de los días se confirmó su separación y el artista barranquillero oficializó una relación con Isabella, generado debate en redes sociales, ya que muchos se fueron en su contra, cuestionando su accionar.

Esto impulsó a cada uno de los afectados a tomar medidas legales ante la situación, y se instauraron varias demandas y apelaciones con el fin de proteger sus intereses personales y proteger la integridad de sus hijos.

Contexto: El trascendental fallo que le dio la razón a Beéle, el reconocido cantante de reguetón

En medio de la disputa, Brandon afirmó ser víctima de maltrato intrafamiliar por parte de Camila a lo largo de los años que estuvieron juntos. Fue en las horas de la tarde que, el equipo de abogados del intérprete de canciones como Si te pillara y Loco, publicaron un comunicado en el que expusieron el resultado del proceso.

“La Firma Víctor Mosquera Marín Abogados, en calidad de representantes del señor Brandon de Jesús López Orozco, conocido artísticamente como Beéle, informa a la opinión pública que el día de ayer se resolvió el proceso administrativo mediante el cual se declaró responsable a la señora Camila Andrea Rodríguez Ascanio por hechos de violencia intrafamiliar en contra de nuestro representado″, se lee en el documento”.

Se explica además que, teniendo en cuenta la respuesta conforme a la ley, ya se adoptaron medidas de protección para garantizar los derechos del cantante, velando principalmente por su buen nombre, seguridad e intimidad personal.

Por otro lado, se afirma que Camila tendrá que cumplir con ciertas obligaciones y prohibiciones, las cuales permitirían solucionar los conflictos y evitar los impulsos y las emociones fuertes.

Contexto: Isabella Ladera rompió en llanto al hablar de lo que escribió en su libreta: “Mírame disfrutar el mar sin ti”

En cuanto a la comunicación con sus pequeños hijos, se llegó a la conclusión de que tendrá la oportunidad de verlos y pasar tiempo de calidad con ellos, sin la necesidad de acudir a la intervención de un tercero.

Camila Rodríguez se pronunció en sus redes sociales

Al tener detalles de la situación, Camila reaccionó a través de su cuenta de Instagram con un corto, pero contundente mensaje que llamó la atención de sus millones de seguidores.

“Tiempo al tiempo, esperaré tranquila, sin afán, Dios es bueno… Los hijos de Dios nunca quedan en vergüenza, por dinero que tengan…”, escribió.

Finalmente, dejó en claro que, pese a la actual derrota, espera continuar con el proceso y darle un aprendizaje a su expareja.

“Todo cae por su propio peso y sí que me estoy preparando, pero les daré la mejor lección de vida”.

