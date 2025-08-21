El trascendental fallo que le dio la razón a Beéle, el reconocido cantante de reguetón

Un vuelco total dio el caso que tiene como protagonistas al reconocido cantante de reguetón Beéle y su ahora excompañera sentimental Camila Andrea Rodríguez Ascanio. En las últimas horas se emitió una decisión judicial que reconoció los malos tratos y violencia intrafamiliar de la que fue víctima el autor de canciones como Frente al Mar y Si te interesa.

En la decisión, conocida en su totalidad por SEMANA, se concluyó que el artista urbano sufrió violencia física por parte de su entonces compañera sentimental. Esto teniendo en cuenta informes psicológicos que demostraron la afectación que presentó Beéle en los últimos meses de convivencia con Camila Andrea Rodríguez Ascanio.

La Comisaría de Familia Comuna Dieciséis de Medellín advirtió que, tras revisar diferentes pruebas documentales y técnicas, se precisa que Brandon de Jesús López Orozco, nombre de pila del cantante de reguetón, sufrió un “abuso emocional, psicológico, económico y físico” por parte de su pareja.

“Se dan cuentas de tres agresiones físicas realizadas por la señora (Camila Andrea) Rodríguez Ascanio en contra del señor (Brandon de Jesús) López Orozco y entre sus hallazgos se identifica la ocurrencia de violencia de tipo psicológica y física”, precisa la decisión al citar el informe psicológico.

Beéle en los Premios Nuestra Tierra 2025. | Foto: Helen Ramírez

Igualmente, citando el documento, se señala que “a lo largo de la dinámica, se identifican varios elementos que permiten analizar el impacto que esta relación ha tenido en la víctima (Brandon) y los posibles factores de riesgo a futuro (…) este caso muestra un patrón claro de manipulación emocional, abuso psicológico y control financiero, con elementos de violencia física, gaslighting y coerción religiosa, se muestra una relación desigual y dinámicas de poder”.

Por esto, se llegó a la trascendental conclusión que durante meses, y en diferentes aspectos, el artista paisa fue la víctima de violencia intrafamiliar. Esto en contraste con la denuncia que en un principio había presentado Camila Andrea Rodríguez Ascanio contra Beéle.

“Auscultando el expediente para el despacho no llega a establecer un convencimiento de los hechos denunciados por la señora Camila Andrea Rodríguez Ascanio, no existen elementos probatorios que permitan afirmar una responsabilidad de señor López Orozco en las actuaciones descriptas, circunstancia contraria a los hechos atribuidos a la señora los cuales fueron soportados en elementos de prueba oportunamente allegados al expediente procesal”, indicó la Comisaria.

Debido a estas conclusiones dio instrucciones precisas para proteger la integridad del artista urbano. “Ordenar a la señora Camila Andrea Rodríguez Ascanio abstenerse de afectar el buen nombre, tranquilidad e integridad del señor Bandron de Jesús López Orozco, evitando hacer menciones públicas o privadas que conlleven a una afectación psicológica y/o patrimonial, cesando de manera inmediata todo acto de violencia por acción u omisión”.

Beele es un reconocido cantante de reguetón. | Foto: Facebook Beele

Igualmente, se le prohibió a Camila Andrea Rodríguez Ascanio “almacenar, publicitar o distribuir, cualquier tipo de material fotográfico o audiovisual que vulnere el derecho a la intimidad del señor Brandon de Jesús López”. Además, la mujer deberá someterse a una terapia psicológica para que cuente con las herramientas para el manejo de impulsos o emociones.