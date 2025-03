En la noche del pasado domingo, 9 de marzo, Camila Rodríguez, mejor conocida como Cara, destapó la verdad detrás de su polémica relación con el artista colombiano Beéle. A través del pódcast de Un Tal Fredo, habló sobre varios rumores que se han generado en internet luego de que la mujer publicara que fue víctima de infidelidad por parte de quien fue su pareja durante varios años.

En el video, que dura más de 3 horas, la joven artista revela detalles de los momentos complicados que atravesó en el transcurso de su relación e hizo referencia a una orden de alejamiento, que según Beéle, sería el impedimento para estar con sus pequeños hijos.

La artista llegó al pódcast de 'Un Tal Fredo' y expuso detalles de su relación con el cantante urbano. | Foto: Tomada de Instagram @caraoficial_

“Él dice que él no se acerca a los niños y que no los llama porque yo lo tengo demandado, él tiene una orden de alejamiento, pero la orden de alejamiento es hacia mí porque yo sé tantas cosas de ellos, de la industria, de música y todo eso, que yo dije en la Comisaría de Familia que si a mí me pasaba algo, eran ellos porque yo sé todo”.

Manifestó que, en ningún momento, ha interferido en la relación del hombre con sus hijos, y, por el contrario, ha intentado que tengan comunicación debido a que los niños se encuentran en una de las etapas más importantes de su vida.

“Él puede ver a los niños, él los puede llamar, cuantas veces él quiera, yo nunca le he puesto ningún problema y no lo voy a hacer porque es el papá de mis hijos, ese fue el que yo escogí y es mi responsabilidad y como mamá responsable, yo tengo que hablarle bien a mis hijos de su papá (…) ellos son unos chiquitos, ellos no saben nada ahora y por eso mismo, es cuando él más debe estar con ellos”.

Añadió: “La excusa de él es por la orden de alejamiento (…) Yo lo que menos quiero es alejarlo a él de los niños, muchas veces yo lo llamaba y le decía que los niños querían hablar con él y me llamaba de todos los números menos del suyo, entonces yo no le podía hablar, ni contar nada de los niños”.

La respuesta de Beéle a las declaraciones de Cara

Por su parte, el intérprete de Morena, Loco e Inolvidable, se pronunció por medio de su cuenta de Instagram y le envió un mensaje a Camila Rodríguez.

“Camila, la supuesta medida de alejamiento que mencionas fue anulada por el juzgado el 27 de enero de 2025 por violaciones al debido proceso, así que deja de engañar a la gente. No lo hice público por protección a mis hijos menores de edad, pero estoy cansado de que los uses y me uses”.

Adicionalmente, manifestó que no tocará el tema a través de las redes sociales, y se limitará a manejar la situación de manera legal por medio de su equipo de abogados.