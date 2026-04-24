Horóscopo y predicciones de hoy, viernes 24 de abril, según Nana Calistar

En México, una figura ha sabido destacar entre todas: Nana Calistar, una astróloga que se ganó al público a punta de honestidad y sin pelos en la lengua. Su estilo directo y sin rodeos la diferencia del resto, y eso la gente lo nota.
No es casualidad que tenga tantos seguidores. Hoy en día, revisar el horóscopo dejó de ser algo esporádico para convertirse en parte del día a día de millones de personas.
La astrología ya no es solo curiosidad, se transformó en algo parecido a una guía, una herramienta a la que mucha gente recurre para tratar de anticiparse a lo que viene, ya sea en los próximos días o en los meses siguientes.
Horóscopo de este viernes 24 de abril de 2026
- Aries
“Aguas con esas caricias que se sienten bonitas pero vienen cargadas de puro interés. No todo el que se acerca lo hace porque te quiere bien, hay quien solo busca sacar provecho de tu corazón noble. Y tú, que eres intenso y te entregas rápido, puedes caer fácilmente si no te pones trucha. Si ya tienes pareja, no andes dando entrada a jueguitos innecesarios, porque luego te quejas cuando te la aplican igual o peor. Aquí no es de ‘yo no fui’, aquí es de hacerse responsable de lo que provocas”.
- Tauro
“Tu carácter no es cualquier cosa, eso ya lo sabes. Eres firme, directo y cuando algo no te gusta lo dices sin rodeos, pero también esa misma fuerza es la que a veces te mete en problemas. No todos están preparados para alguien como tú, y eso no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. No tienes que demostrarle nada a nadie, pero tampoco se trata de ir por la vida peleando batallas innecesarias”.
- Géminis
“A ver, ese amor del pasado que regresa no lo hace porque ya cambió mágicamente, regresa porque sabe que contigo todavía tiene entrada… pero aquí viene lo bueno: esta vez ya no te agarra en curva. Ya aprendiste, ya te dolió, y ahora sí sabrás ponerle un alto sin tanto show. No necesitas volver a tropezarte para confirmar lo que ya sabes. No es orgullo, es amor propio, y de ese ya te hacía falta bastante. Te has vuelto más frío, más reservado, y aunque tú digas que no, sí te endureciste. Pero no fue gratis, fue a base de decepciones, de gente que te prometió mucho y no cumplió nada. El detalle aquí es que no confundas protección con cerrarte por completo, porque luego ni el que sí vale la pena puede entrar.
- Cáncer
“Se te vienen cambios importantes, de esos que no puedes seguir postergando porque ya no hay para dónde hacerte. Hay situaciones en tu vida que ya perdieron sentido y que solo estás manteniendo por costumbre o miedo a soltar. Pero la vida es clara: o te mueves tú, o te mueven. Así que mejor hazlo por decisión propia antes de que te obliguen. En el amor traes una confusión que ni tú entiendes. Si tienes pareja, andas distante, como si algo ya no encajara igual que antes. Y si no haces algo al respecto, esa distancia se va a hacer más grande”.
- Leo
“Mira, deja de hacer cambios nada más porque te ganó la calentura del momento, porque luego andas queriendo arreglar tu vida en dos días y terminas desacomodando hasta lo que sí estaba funcionando. Si no es para mejorar de verdad, ni le muevas, porque puedes perder cosas valiosas que ya tienes bien ganadas. Estos días traen oportunidades buenas, pero también decisiones que van a definir si avanzas o te estancas, así que aprende a decir “sí” cuando te conviene y “no” cuando sabes que te va a meter en broncas. No todo lo que brilla es oro, y tú ya deberías saber eso a estas alturas".
- Virgo
“Deja de estar dando explicaciones a todo mundo como si le debieras algo a la vida o a la gente. El que quiera entender, que entienda, y el que no, pues que se quede con la duda. Tú enfócate en lo tuyo y ya. Eso sí, cuida mucho tu salud, sobre todo las vías respiratorias, porque andas muy vulnerable y cualquier descuido te puede tumbar unos días. No te hagas el fuerte, mejor prevenido que lamentando”.
- Libra
“Aguas con ese carácter que traes últimamente, porque no estás para saberlo pero sí para entenderlo: tus cambios de humor no solo te afectan a ti, también le pegan duro al ambiente donde te mueves, ya sea en la casa o en el trabajo. Y si no le bajas dos rayitas, podrías echar a perder cosas importantes por berrinches o impulsos que ni al caso. No todo amerita reacción, aprende a elegir tus batallas, porque luego te desgastas en pleitos que ni valen la pena y terminas quedando como el villano de la historia”.
- Escorpio
“Ya bájale a la intensidad y deja de tomarte todo tan personal, porque no todo gira alrededor de lo que tú sientes o piensas. A veces te clavas de más en situaciones que ni te aportan y terminas drenado emocionalmente. Aprende a vivir la vida más ligera, sin cargar problemas que ni son tuyos y, sobre todo, aléjate de quien solo te ofrece mentiras, engaños y puro desgaste. Ya estás grande para seguir cayendo en lo mismo”.
- Sagitario
“Ya deja de desesperarte como si todo tuviera que salir a la primera. No eres microondas para que en dos minutos tengas resultados. Lo que vale la pena cuesta, y si no estás dispuesto a trabajar por ello, entonces no te quejes de lo que no llega. Ponte las pilas porque lo que tanto deseas está más cerca de lo que crees, pero necesitas constancia, no arranques emocionales”.
- Capricornio
“A ver, pon atención porque estos días no son para andar improvisando ni tomando decisiones a lo loco. Se vienen cambios de planes de última hora que te van a sacar de tu zona cómoda, y aunque al inicio te incomoden, también te van a enseñar que no todo tiene que salir como tú quieres para que funcione. Aquí el detalle es cómo reaccionas: si te enojas, pierdes; si te adaptas, ganas. Así de simple”.
- Acuario
“No te me caigas ahora que más necesitas estar firme. Tú eres más fuerte de lo que crees, pero a veces te gana la flojera emocional o el miedo a fallar y ahí es donde te saboteas solito. Ya deja de pensar tanto y empieza a actuar, porque eso que tanto deseas no va a llegar si te quedas esperando a que la vida haga todo por ti”.
- Piscis
“Tú sabes perfectamente que tienes todo para estar bien, pero a veces te haces bolas tú solo pensando que la vida te debe algo o que no te han dado lo que mereces. A ver, bájale a ese drama bonito que te cargas y empieza a ver lo que sí tienes, porque cuando cambias la manera de ver las cosas, cambia todo. Si te sientes perdido o con dudas, no te claves en el problema, mejor conéctate contigo, con tu fe, con eso que te da paz, porque ahí están muchas de las respuestas que andas buscando como loco”.
