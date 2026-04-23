Horóscopo y predicciones de hoy, jueves 23 de abril, según Nana Calistar

Para muchos, revisar el horóscopo ya no es algo que se hace de vez en cuando, sino parte de la rutina diaria. Más que simple curiosidad, la astrología se ha convertido en una especie de guía a la que acuden para intentar adelantarse a lo que les depara el futuro, ya sea en los próximos días o incluso meses.
En medio de ese interés creciente, han aparecido varias figuras que han sabido conectar con el público.
En México, una de las más llamativas es Nana Calistar, quien ha logrado destacar gracias a un estilo sin rodeos, directo y bastante frontal, que engancha a quienes siguen de cerca las predicciones de cada signo zodiacal.
Horóscopo de este jueves 23 de abril de 2026
- Aries
“Se te vienen cambios bien marcados en el estado de ánimo, y no son cualquier cosa. Situaciones que vas a vivir en estos días te van a hacer abrir los ojos de golpe, de esos que ya no te dejan seguir igual. Vas a empezar a valorar cosas que antes te valían, y aunque al principio te saque de onda, te va a servir para aterrizarte y dejar de andar jugando a la vida. Ya no estás para andar en lo mismo de siempre; esto ya es otro nivel y te toca madurar sí o sí”.
- Tauro
“Se viene una carga fuerte en lo laboral, y no es para asustarte, pero sí para que te pongas las pilas. El estrés va a estar presente porque traes muchas cosas encima y no te estás organizando como deberías. Quieres hacer todo al mismo tiempo y al final no terminas nada bien. Aquí lo que necesitas es orden, disciplina y dejar de procrastinar, porque si no, te vas a ver más apretado de lo necesario”.
TAURO— Nana Calistar (@NanaCalistar) April 23, 2026
TAURO— Nana Calistar (@NanaCalistar) April 23, 2026
- Géminis
“Ya estuvo bueno de rodearte de gente que no aporta nada y que solo está esperando el momento para tirarte mala vibra o hablar a tus espaldas. Tú sabes perfectamente quiénes son, pero ahí sigues de buena onda como si nada. No te hagas, la intuición no te falla. Es momento de cortar de raíz con esas personas que solo buscan incomodarte, hacerte sentir menos o meterte en problemas. No es ser mala persona, es aprender a darte tu lugar y proteger tu paz”.
- Cáncer
“Se te vienen días movidos, con cambios de última hora y situaciones que te van a sacar de tu zona de confort, pero para bien. En lo económico se ven mejoras, pero no te confíes, porque, así como llegan oportunidades, también puedes perderlas si no sabes manejarlas. Hay dos noticias que te pueden poner de malas, y aquí todo depende de cómo las tomes. Si te clavas de más, te van a afectar más de lo necesario. Aprende a soltar lo que no puedes controlar, porque no todo merece tu energía”.
CÁNCER— Nana Calistar (@NanaCalistar) April 23, 2026
CÁNCER— Nana Calistar (@NanaCalistar) April 23, 2026
- Leo
“Ya deja de andar entregando tiempo, atención y cariño a quien apenas te da las migajas. No te comprometas con personas que no muestran interés real, porque luego andas reclamando lo que tú mismo o misma aceptaste desde el inicio. Aquí no es de rogar amor, es de reconocer cuando no te lo están dando y retirarte con dignidad. Tú no estás para andar mendigando sentimientos, entiéndelo de una vez. Se va a destapar una verdad que te puede doler bastante, sobre todo porque viene de alguien que quieres o que admirabas. Pero aquí es donde debes actuar con cabeza fría. No te enganches de más ni hagas drama antes de tiempo. Observa, analiza y acepta la realidad como es, no como te gustaría que fuera. A veces ver la verdad duele, pero te libera de vivir engañado o engañada”.
- Virgo
“Ya bájale a tu intensidad mental, porque te estás complicando la vida más de lo necesario. Todo lo analizas, todo lo cuestionas, todo lo sobrepiensas, y al final terminas cansado o cansada sin haber avanzado nada. No todo necesita solución inmediata. Aprende a fluir un poco más y a soltar lo que no puedes controlar. También deja de culparte por cosas del pasado que ya no tienen remedio. No eres perfecto ni perfecta, pero tampoco eres el villano de la historia. Hay situaciones donde simplemente no era tu responsabilidad, y aun así te cargas culpas que no te corresponden. Suelta eso, porque te está frenando”.
VIRGO— Nana Calistar (@NanaCalistar) April 23, 2026
VIRGO— Nana Calistar (@NanaCalistar) April 23, 2026
- Libra
“Se te vienen cambios de humor que ni tú mismo o misma vas a entender, pero no es casualidad: traes muchas cosas guardadas que ya están pidiendo salida. A la par, se empieza a mover un proyecto que te va a ilusionar bastante, pero aquí el detalle es que no puedes dejar que tus emociones te saboteen. Si no aprendes a controlar esos altibajos, puedes echar a perder algo que pinta muy bien. Ten mucho cuidado con a quién le estás dedicando tu tiempo, porque hay personas con las que no vas a llegar a ningún lado. Te emocionas, te clavas, das de más… y al final no se concreta nada. Ya deja de invertir energía donde no hay futuro. No todo mundo merece tu atención ni tu desgaste".
- Escorpio
“Ya deja de hacerte bolas con cosas que ni al caso. A veces te clavas en tonterías que solo te desgastan y te meten en situaciones complicadas por pura necedad. Y luego te preguntas por qué te pasan las cosas. Pues porque no haces caso a las señales, así de simple. Recuerda algo bien claro: como trates, te van a tratar. Si sigues jugando con fuego, no te sorprendas cuando te quemes. Es momento de poner las cartas sobre la mesa y dejar de perder tiempo con quien no quiere estar contigo. No te hagas ilusiones donde no hay nada firme”.
ESCORPIÓN— Nana Calistar (@NanaCalistar) April 23, 2026
ESCORPIÓN— Nana Calistar (@NanaCalistar) April 23, 2026
- Sagitario
“Mira, aquí no hay rodeos: aléjate pero ya de esas relaciones prohibidas que lo único que hacen es meterte en broncas y dejarte mal parado o mal parada. Tú sabes perfectamente cuándo algo no está bien, pero te haces de la vista gorda porque te gana el antojo, y luego andas viendo cómo arreglar el desastre. No es momento de jugarle al valiente ni al “a ver qué pasa”, porque lo que puede pasar no te va a gustar nada, y menos si se mezcla la familia o la reputación. Cuida mucho eso, porque una mala decisión en caliente puede costarte más de lo que imaginas".
- Capricornio
“Aguas con lo que cuentas y a quién se lo cuentas, porque en estos días el chisme va a andar suelto y tú podrías ser tema de conversación sin darte cuenta. Hay personas que no tienen nada mejor que hacer que andar hablando de los demás, y si no te pones listo o lista, te van a meter en problemas gratis. No es momento de confiar en cualquiera, guarda tus cosas importantes y aprende a ser más reservado o reservada”.
CAPRICORNIO— Nana Calistar (@NanaCalistar) April 23, 2026
CAPRICORNIO— Nana Calistar (@NanaCalistar) April 23, 2026
- Acuario
“Bájale dos rayitas a esos cambios de humor, porque luego te agarras desquitándote con quien ni la debe ni la teme, y eso tarde o temprano te pasa factura. No todo mundo tiene la culpa de lo que traes cargando, así que aprende a morderte la lengua y pensar antes de soltar lo primero que se te viene a la cabeza. Tu carácter es fuerte, sí, pero también puedes ser inteligente al manejarlo. No confundas sinceridad con andar lastimando gente a lo tonto”.
- Piscis
“Ya estuvo bueno de estarte revolcando en el pasado y lamentándote por errores que ya no puedes cambiar. No eres la única persona que se ha equivocado en la vida, pero sí puedes ser de los pocos que aprenden y avanzan. Deja de vivir en ese “hubiera” y mejor enfócate en el “ahora”, porque ahí es donde tienes el poder de hacer algo diferente".
PISCIS— Nana Calistar (@NanaCalistar) April 23, 2026
PISCIS— Nana Calistar (@NanaCalistar) April 23, 2026