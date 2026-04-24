Valle del Cauca
Impuesto vehicular en el Valle del Cauca: plazo máximo este 30 de abril; excepciones y paso a paso
La Gobernación dio a conocer el paso a paso, los bancos donde se puede pagar, los canales y puntos físicos habilitados.
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24 de abril de 2026 a las 3:17 p. m.
Este jueves vence el plazo para el primer grupo. Foto: Montaje El País
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