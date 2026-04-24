Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para este hoy viernes, 24 de abril

Desde su cuenta de Instagram, Víctor Florencio (más conocido como El Niño Prodigio) le dio a sus seguidores una razón para tomarse en serio este viernes.

Horóscopo y predicciones de hoy, viernes 24 de abril, según Nana Calistar

El astrólogo venezolano publicó un mensaje cargado de simbolismo en el que asegura que el 24 de abril de 2026 no es un día más en el calendario astral.

Y el enfoque que propone no es el del horóscopo de toda la vida, signo por signo. El Niño Prodigio prefiere leer la energía colectiva a través de los cuatro elementos de la naturaleza (fuego, tierra, aire y agua) y desde ahí interpretar lo que, según él, el universo tiene reservado para cada grupo.

Lo que plantea para esta jornada suena intenso: es momento de tomar decisiones que se han estado postergando, cerrar etapas que ya dieron todo lo que tenían para dar y hacer una limpieza emocional de las que duelen pero liberan. En pocas palabras, soltar lo que pesa y abrirle paso a lo nuevo.

Niño Prodigio: nuevas predicciones en 2026 Foto: Instagram @ninoprodigio

Ese estilo directo y aplicable al día a día es, precisamente, lo que ha convertido a El Niño Prodigio en una figura con una audiencia fiel y en crecimiento.

Sus reflexiones no se quedan flotando en lo abstracto: buscan aterrizar los movimientos del universo en decisiones concretas, cambios reales y transformaciones que, según él, van mucho más allá de lo individual.

Horóscopo del 24 de febrero de 2026

Aries, Leo y Sagitario (fuego)

“Tu energía se enciende con fuerza, impulsándote a moverte, destacarte y seguir lo que te apasiona. Es un día ideal para accionar con confianza y abrirte a nuevas experiencias que expanden tu vida”.

Tauro, Virgo y Capricornio (Tierra)

“Se activan procesos de estabilidad y crecimiento interno, desde el hogar hasta lo económico. Encontrar equilibrio entre lo emocional y lo material te permitirá avanzar con mayor seguridad”.

Niño Prodigio, reconocido astrólogo y vidente. Foto: Instagram @ninoprodigio

Géminis, Libra y Acuario (Aire)

“Las conexiones y el intercambio cobran protagonismo, generando oportunidades a través del diálogo y lo social. Tu mente ágil y tu capacidad de vincularte serán clave para abrir nuevos caminos”.

Cáncer, Escorpio y Piscis (Agua)

“El enfoque estará en el bienestar, la evolución emocional y la proyección al futuro. Escuchar tu intuición y cuidar de ti mismo te ayudará a tomar decisiones que fortalezcan tu estabilidad”.

Gracias a su estilo espiritual, empático y carismático, el astrólogo dominicano continúa consolidándose como una de las voces más influyentes de la astrología en el mundo hispanohablante. Su manera de comunicar le ha permitido construir una relación cercana con miles de seguidores que encuentran en sus palabras orientación y claridad frente a los cambios que atraviesan en su vida cotidiana.