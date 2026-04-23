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Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para hoy jueves, 23 de abril

El vidente compartió sus palabras para los 12 signos, agrupándolos por elementos.

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Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

23 de abril de 2026 a las 7:31 a. m.
Niño Prodigio, reconocido astrólogo y vidente.
Niño Prodigio, reconocido astrólogo y vidente. Foto: Instagram @ninoprodigio

El 23 de abril de 2026 se perfila como una fecha significativa dentro del calendario astral. Así lo dio a conocer El Niño Prodigio, quien, a través de su cuenta de Instagram, compartió un mensaje cargado de simbolismo y enfoque espiritual dirigido a sus seguidores.

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Según explicó, esta jornada estaría marcada por una energía intensa, favorable para tomar decisiones importantes y dar cierre a etapas que ya cumplieron su ciclo. En ese sentido, la recomendación apunta a realizar una limpieza emocional, liberarse de cargas del pasado y abrir espacio a nuevas oportunidades de crecimiento personal.

A diferencia del horóscopo tradicional, su propuesta plantea una mirada distinta. El astrólogo basa sus interpretaciones en los cuatro elementos de la naturaleza —fuego, tierra, aire y agua—, desde los cuales analiza la energía colectiva que impacta a cada grupo de signos.

Horóscopo del 23 de abril de 2026

Aries, Leo y Sagitario (fuego)

“El día te invita a equilibrar acción con disfrute, combinando logros con momentos de descanso y conexión íntima. Tu energía se canaliza mejor cuando te permites sentir y bajar el ritmo”.

Tauro, Virgo y Capricornio (Tierra)

“Las relaciones y los placeres toman protagonismo, brindándote oportunidades para disfrutar y conectar desde lo sensorial y lo afectivo. Abrirte al goce fortalecerá tantos tus vínculos como tu bienestar”.

Géminis, Libra y Acuario (Aire)

“Tu enfoque estará en mejorar tu entorno y avanzar en lo profesional o cotidiano con inteligencia. Crear armonía en tu espacio y actuar con estrategia te dará estabilidad y satisfacción personal”.

Cáncer, Escorpio y Piscis (Agua)

Se activan encuentros y emociones que renuevan tu mirada y enriquecen tus vínculos. Dejarte llevar por lo que surge con apertura te permitirá vivir experiencias más profundas y significativas”.

Más que enfocarse en predicciones individuales, su método ofrece reflexiones generales sobre emociones compartidas y procesos que muchas personas experimentan de forma simultánea. Este enfoque, cercano y práctico, ha fortalecido su vínculo con la audiencia, al conectar los movimientos del universo con decisiones reales y transformaciones profundas en la vida cotidiana.