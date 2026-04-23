Carolina Gaitán reapareció e hizo llamado tras tragedia en rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso’: “Ha sido muy doloroso”

Carolina Gaitán fue foco de noticias en los medios del país luego de que se produjera la tragedia en el set de rodaje de Sin senos sí hay paraíso, proyecto en el que es protagonista. La celebridad fue de las primeras que informó lo sucedido, mostrándose muy afectada.

Carmen Villalobos dejó desgarradoras palabras por víctimas de la tragedia en rodaje: “Dolor que me atraviesa y me deja sin aire”

En la mañana del domingo 19 de abril, el mensaje que publicó la artista acaparó las miradas de miles de personas, quienes quisieron saber qué había pasado. Una vez las autoridades esclarecieron el panorama, el elenco de la producción despidió a Nicolás Perdomo y Henry Benavides, que murieron en el lugar del ataque.

Días después, Carolina Gaitán reapareció y compartió un sentido mensaje, expresando el dolor que la seguía invadiendo por este tema. La famosa fue clara en que perder a seres cercanos la afectaba mucho, pues revivía lo que atravesó con la muerte de su hermano.

“Cuando pasa esto, cuando una persona cercana se va de un momento a otro, siempre me recuerda, por supuesto, a la partida repentina de mi hermano en un accidente. Y hoy era muy loco porque en los estudios de TIS fue donde me contaron que mi hermano había muerto. Como que me traía muchos flashbacks muy fuertes”, relató.

En el clip, Carolina Gaitán fue clara en que quería hacer un llamado relevante a sus seguidores, recalcando que no se podía dar por sentada la vida de nadie. Su propósito con dicho contenido era que se valorara más la realidad, amando y cuidando a los seres queridos.

“Todo esto ha sido muy doloroso, esto por lo que estamos pasando... pero a lo que va este mensaje es a que, por favor, no tomemos por sentado ni nuestra existencia ni la existencia de los que más amamos. Que no se nos olvide que cada que nos vamos de casa, no sabemos si volvemos, y lo mismo pasa con los seres que amamos”, indicó.

“Por eso el momento de amar, de abrazar, de cuidar, de decir: ‘Te amo’, es ahora”, concluyó.

Estas palabras hicieron que los curiosos le escribieran comentarios llenos de amor y apoyo, respaldándola tras el luto que se sentía en su equipo de trabajo.