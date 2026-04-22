Carmen Villalobos dejó desgarradoras palabras por víctimas de la tragedia en rodaje: “Dolor que me atraviesa y me deja sin aire”

La tragedia que sacudió al equipo de Sin senos sí hay paraíso el pasado 18 de abril sigue generando conmoción tanto dentro como fuera del set.

Lo que comenzó como una jornada normal de grabaciones terminó en un violento episodio en la localidad de Santa Fe, cuando un hombre atacó con arma blanca a varias personas que se encontraban en el lugar.

Catherine Siachoque se pronunció tras tragedia en rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso’ y compartió sentidas imágenes

El hecho dejó tres personas fallecidas, incluido el agresor, y varios heridos, de acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bogotá.

La magnitud de lo ocurrido obligó a suspender temporalmente la producción de la cuarta temporada de esta serie de Telemundo, además de generar un fuerte impacto emocional en todo el equipo.

El elenco y el personal técnico, que han construido vínculos cercanos a lo largo de los años, han expresado su dolor en redes sociales. Mensajes de solidaridad y tristeza han sido compartidos por varios actores del proyecto.

Por su parte, Carmen Villalobos utilizó sus plataformas digitales para pronunciarse, rindiendo homenaje a las dos víctimas del ataque y manifestando su pesar por este difícil momento.

Tras unos días desde que ocurrió esta tragedia, la actriz decidió pronunciarse de nuevo, asegurando que no lograba entender qué era lo que sentía. De hecho, la celebridad reafirmó el dolor que la invadía, además de una sensación de no entender cómo sucedió esto.

“No sé bien como nombrar lo que siento. Es un dolor desgarrador, profundo que me atraviesa y me deja sin aire. A ratos todo parece irreal, como si estuviera viviendo algo que no puede estar pasando. Por momentos me siento aturdida, paralizada, intentando procesar algo que no tiene sentido”, afirmó.

En el post, Carmen Villalobos volvió a enmarcar lo importante de la empatía y el respeto, dejando de lado la información falsa o las versiones que no tenían nada que ver con la realidad de los hechos.

“Hay un vacío inmenso en todo el equipo y en las familias por todo lo que está pasando. Pero, al mismo tiempo es muy bonito ver la unión y la solidaridad en medio de algo que nos está doliendo a todos. Gracias a los que han tenido respeto y empatía por este momento”, concluyó.