Carmen Villalobos habló sobre su ruptura amorosa con Frederik Oldenburg y destapó detalle: “No tienes cabida en mi vida”

La separación de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg se convirtió en uno de los temas más comentados dentro del mundo del entretenimiento, luego de que ambos confirmaran el fin de su relación sentimental. La noticia sorprendió a sus seguidores, quienes durante años los vieron proyectar una imagen de complicidad y estabilidad tanto en eventos públicos como en redes sociales.

Diego Cadavid y Laura Archbold habrían terminado su relación: revelan supuesto motivo de la ruptura tras 10 años juntos

Tras conocerse la ruptura, gran parte de la atención se concentró en los motivos que habrían llevado a la pareja a tomar caminos diferentes. Inicialmente, fue la actriz quien se refirió a su situación sentimental, asegurando que se encontraba soltera, aunque dejó claro que atravesaba esta etapa de manera tranquila y sin profundizar en las razones de la separación.

Posteriormente, la periodista Mandy Fridmann compartió una versión sobre lo ocurrido y señaló que, presuntamente, Frederik Oldenburg habría sostenido una cercanía con Marjanca Polutnik, una mujer que, según indicó, nunca habría sido presentada a la actriz. Estas declaraciones alimentaron las especulaciones que comenzaron a circular en medios y plataformas digitales.

Aunque el presentador negó categóricamente cualquier versión relacionada con una supuesta infidelidad, recientemente volvió a pronunciarse sobre el tema durante una conversación con Rodner Figueroa. En esa entrevista decidió abordar con mayor profundidad el final de la relación y aclarar algunos aspectos que habían generado debate entre los seguidores de ambos.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue su afirmación de que fue él quien tomó la decisión de terminar la relación. Además, explicó que respetó el deseo de su expareja de mantener el proceso en privado, razón por la cual ambos evitaron hacer comentarios públicos sobre la ruptura hasta comienzos de 2026.

No obstante, Carmen Villalobos ahora tomó la palabra, refiriéndose a lo sucedido con su expareja.

Carmen Villalobos se pronunció sobre su ruptura con Frederik Oldenburg

De acuerdo con lo que quedó registrado, la artista habló en Al rojo vivo, de Telemundo, abriendo su corazón con respecto al proceso personal que lleva tras cinco años de su ruptura amorosa.

Carmen Villalobos contó cómo ha sanado, logrando sentirse tranquila y feliz en esta etapa de su realidad. De hecho, lanzó declaraciones particulares, centrándose en lo vivido en este escenario personal.

“Estoy muy tranquila, muy feliz”, dijo en el formato.

Aunque habló con completa tranquilidad del asunto, no dudó en soltar dardos acerca de lo ocurrido en esta historia. La artista comentó sobre el tipo de persona que era, señalando que no todo mundo la merecía.

“Sé lo que soy como persona, sé el amor que le entrego y sé lo que yo le entrego a las personas. Y la verdad, yo creo que eso no es para cualquiera”, indicó.

“Yo siempre he pensado que, si tú no haces parte de mi presente, ya tú no tienes cabida en mi vida. Así de sencillo”, agregó.