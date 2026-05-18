Diego Cadavid y Laura Archbold habrían terminado su relación; destaparon supuesto motivo de la ruptura tras 10 años juntos

Diego Cadavid se consolidó como una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana gracias a la trayectoria que construyó desde temprana edad dentro de la industria del entretenimiento. Con el paso de los años, el actor antioqueño logró ganarse el cariño del público por su talento y la versatilidad que demostró en distintos proyectos audiovisuales.

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A lo largo de su carrera interpretó personajes muy variados, participación que le permitió destacar en exitosas producciones como Yo soy Betty, la fea, El cartel de los sapos, Primate, Café con aroma de mujer, La saga, negocio de familia, Soñar no cuesta nada y Manes, entre otros títulos que marcaron distintas etapas de la televisión nacional.

Más allá de su faceta artística, el paisa también despertó interés por aspectos de su vida privada, tema que se hizo visible a través de entrevistas y publicaciones en redes sociales. Su personalidad, estilo de vida y relaciones sentimentales han sido motivo de conversación entre seguidores y usuarios digitales que siguen de cerca cada paso de su carrera.

Sin embargo, recientemente, Diego Cadavid fue foco de reacciones en redes sociales, debido a una noticia que compartió La Red, de Caracol Televisión, donde aseguraban que una fuente había confirmado la ruptura amorosa del actor con Laura Archbold.

De acuerdo con lo informado por Mary Méndez y Carlos Vargas, presentadores del programa, una fuente les contó que la relación entre ambos artistas había terminado luego de más de diez años juntos. Esta decisión se habría tomado hace dos semanas, por lo que el asunto se ha mantenido en privado y alejado del escenario mediático.

No obstante, ambos integrantes de La Red aseguraron que dicha fuente les indicó que todo ocurrió por una infidelidad por parte del fotógrafo. Esta información no ha sido confirmada ni desmentida por la pareja de famosos, por lo que habrá que esperar un pronunciamiento oficial.

De hecho, el formato apuntó que intentaron indagar con las dos celebridades, pero Diego Cadavid no contestó y Laura Archbold afirmó que no iba a hablar sobre temas personales en este tipo de espacios.

La pareja llevaba casi 11 años de relación amorosa, haciendo público el noviazgo en 2015. Los dos se conocieron antes de que ella fuera reina de belleza en 2012, pero coincidieron en un plano amoroso años después cuando ya llevaban una amistad.

El reencuentro entre ambos les permitió darse una oportunidad sentimental, ya que habían terminado otros vínculos que sostenían en el pasado.