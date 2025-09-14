Diego Cadavid, actor y baterista de ‘The Mills’, expuso el calvario que vivió por la depresión y contó cruda historia con una exnovia

En la actualidad, los pódcast se han convertido en espacios en los que diferentes personas (famosas o no) cuentan sus historias de vida, sobre todo aquellas que más impacto han tenido o que han dejado una huella imborrable.

En el momento, dos de los formatos que tienen gran acogida en Colombia son Vos podés, de la presentadora Tatiana Franko, y Los hombres sí lloran, del famoso actor Juan Pablo Raba.

En el canal oficial de este pódcast se estrenó el más reciente capítulo, en el cual estuvo como invitado uno de los bateristas, pero también actores más conocidos en el país: Diego Cadavid, y allí habló de su vida y de cómo estuvo marcado por un tiempo por la afectación en su salud mental y por la idea de atentar contra su propia vida.

Diego Cadavid habló de la depresión que enfrentó en su vida

La conversación entre ambos hombres se centró tanto en la salud mental, que llegaron a tocar temas complejos como la depresión, enfermedad que le fue diagnosticada a Cadavid.

“Empiezo a sentir pues como episodios de depresión profunda, tuve un episodio que fue muy duro”, dijo y dejó ver que en varios momentos había tenido tristeza, pero ”no había conocido la tal depresión".

El baterista tuvo su primer acercamiento con esta enfermedad y aseguró tener “un golpazo muy duro”, que lo llevó a encerrarse “tres días en un cuarto en mi casa y no salí del cuarto. Entonces no comía, no me bañaba, de vez en cuando lloraba, pero pues todo el que sufre de depresión sabe que eso es que la energía se te va, es como que te la quitaron por completo, es increíble esa vuelta”, agregó.

Diego Cadavid habló de su depresión en el pódcast de Juan Pablo Raba. | Foto: YouTube: Los Hombres Sí Lloran

Un tiempo después, que fue realmente hace poco, según él, tocó el tema con su madre, y fue bastante complejo explicarlo para ella, ya que no muchas personas creen esto, sobre todo los padres.

“Yo lo llegué a hablar con mi mamá años después, hace realmente poco, donde mi mamá de alguna forma todavía me decía ‘pues eso es que estás triste’, y yo le decía no mamá es que tengo una enfermedad que se llama depresión, pues hasta que el psiquiatra no me diagnosticó, pues no lo asumimos”, añadió.

Diego mencionó que él día a día intentaba hacer todo para salir de ahí, pero nada era efectivo: “Yo hago todo para que se me quite, yo me levanto, yo trato, yo voy y hago ejercicio, pero marica no puedo. O sea, no, lo que quieres es morirte, quieres dormir porque estás cansado, entonces uno quisiera dormir tres días, cuatro días, pero como ya dormiste tanto, pues ya no puedes dormir más”, dijo.

En sus palabras, manifestó que ese desorden en el sueño es el que en muchas oportunidades lleva a que las personas tengan la intención de autolesionarse.

“Entonces por eso es que uno tiene los pensamientos sui... porque uno quisiera descansar marica, y además se viene el mundo contemporáneo, las redes sociales, la violencia y tal y yo no parce yo lo que necesito es mor... entonces claro y esa idea sui... siempre me ha acompañado”, confesó el actor.

Como parte de otra confesión, Diego afirmó que es un “defensor del sui...” y relató un hecho bastante personal.

Los Hombres Sí Lloran, pódcast del actor Juan Pablo Raba. | Foto: YouTube: Los Hombres Sí Lloran.

“A mí se me sui... una exnovia y también un asistente de fotografía con el que trabajé 10 años y todo eso pasó relativamente cerca, entonces si el sui... como que ha estado muy cerquita, entonces siempre como que pues lo he visto ahí y siempre creo que es una posibilidad”, dijo.