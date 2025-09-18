Diego Cadavid confesó que planeó morir, pero fuerte razón no lo dejó seguir: “¿Dónde es mejor que recojan el cuerpo?”

Los pódcast se han transformado en un escenario íntimo y poderoso donde personas de todo tipo (reconocidas o no) comparten capítulos profundos de sus vidas.

Uno de los más conocidos en Colombia es Los hombres sí lloran, del reconocido actor Juan Pablo Raba y en uno de los últimos espacios, se habló de un tema complejo como el atentar contra la vida propia.

Diego Cadavid reveló en SEMANA detalles de los retos que atravesó al interpretar a Darío Gómez. | Foto: Fotografía Semana

El invitado en esta oportunidad fue Diego Cadavid, conocido tanto por su carrera en la actuación como por su faceta de baterista en la famosa banda The Mills.

Durante la conversación con Raba, Cadavid abordó sin filtros su experiencia con la depresión, una condición que afirmó no haber comprendido del todo hasta que la vivió en carne propia.

“Empiezo a sentir pues como episodios de depresión profunda, tuve un episodio que fue muy duro”, confesó.

Aunque en el pasado había sentido tristeza, reveló que fue entonces cuando entendió lo que realmente significa atravesar una depresión clínica.

Diego Cadavid habló de cómo su depresión lo llevó a tener pensamientos oscuros

La conversación entre los dos actores tocó temas sensibles como los pensamientos de atentar contra la vida propia y el impacto que tuvo este proceso en la vida de Diego.

Cadavid afirmó en una primera parte de la charla, que en un inicio no entendía qué era lo que estaba viviendo, incluso cuando la tristeza lo llevó a estar encerrado en su cuarto por tres días sin querer absolutamente nada.

“Se me viene todo junto y yo dije marica estoy mamado. No más, no más, no más. O sea, primero no quiero estar más triste, qué mamera estar triste. Y de un momento a otro me entré en una depresión que no sé por qué. Así duré tres días encerrado, pero ¿Por qué?”, dijo.

En la segunda parte, y como continuación de la misma conversación, el actor manifestó que les compartió a sus padres lo que estaba atravesando.

Según mencionó, fue su padre quien le dijo “Psiquiatra, ya. No más vueltas con eso”, porque él estaba con pensamientos suicidas muy recurrentes, incluso ya estaba llegando a planearlo todo.

“Papá, estoy muy mal. De verdad el tema del suicidio es una vaina que va y viene, ¿no? programo cosas. ¿Cómo sería, dónde sería?, ¿Dónde es mejor que recojan el cuerpo?”, confesó.

En la conversación, incluso confesó que estando en México tuvo un acercamiento muy fuerte, pero pensar en su familia lo detuvo