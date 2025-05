Diego Cadavid recordó una de las experiencias más incómodas que tuvo con una actriz: “nos caíamos mal y no había nada que hacer”

Diego Cadavid, actual protagonista de la serie Darío Gómez: El rey del despecho, que se transmite todas las noches, de lunes a viernes, por el Canal RCN, es uno de los actores más destacados de la televisión colombiana gracias a su larga trayectoria frente a las cámaras, demostrando su talento, versatilidad y compromiso con su labor.

Entre los múltiples proyectos de los que ha hecho parte, se encuentran producciones como Yo amo a Paquita Gallego; Padres e hijos; Se armó la gorda; La saga, negocio de familia; El cartel; Amor a la plancha, entre otras.

Su éxito, según el actor, se debe a su responsabilidad y compromiso, pues se considera una persona enfocada con lo que hace. Debido a esto, en diálogo para pódcast Realidades Ocultas, que dirige Carolina Araújo, expresentadora de RCN, recordó una incómoda experiencia que tuvo con una colega en un set de grabación.

En esta entrevista, Cadavid recalcó que le gusta estudiar y aprenderse muy bien los libretos con el objetivo de realizar un trabajo impecable. Por eso, aseguró que no tolera a quien no demuestra compromiso y eso fue precisamente lo que pasó con la actriz que tuvo que trabajar durante siete meses.

El famosos actor de puso bajo la piel de Darío Gómez. | Foto: Canal RCN

Aunque no reveló el nombre de su colega en ningún momento, Cadavid la recordó luego de que Araújo le preguntó si realmente existe “química” entre los actores que interpretan parejas en pantalla.

Ante esta duda, el actor respondió: “Es ficción. Química es muy jodido, caerse bien todo bien, pero química ya es difícil”.

En este sentido, explicó que el secreto detrás de las escenas de besos o más íntimas con otras actrices, en su caso, es lograr encontrar algo que realmente le atraiga.

“Me pasa que sí o sí tengo que encontrar algo que me guste: las cejas, sus senos, su boca, su manera de hablar. Yo le encuentro esas cosas y me pego de eso porque esas escenas íntimas o de besos son hermosas. Me pone nervioso, y creo que si tengo que ir por ahí, funciona”, confesó.

El actor se describe como una persona responsable y comprometida con su labor. | Foto: Fotografía Semana

Así fue su mala experiencia con una colega

De los retos más grandes que ha enfrentado en su carrera, Diego confesó que fue el extremo de tratar de encontrar esa “química” en una actriz con la que definitivamente se caían mal mutuamente.

Según contó, desde el inicio del proyecto en el que estaban juntos no hubo ningún tipo de afinidad. “Nos caímos mal. No sabían qué hacer los de la producción. Me organizaban escenas con ella y yo dije: no necesito que se organicen nada. Ella me cae mal y aquí estamos trabajando, simplemente trabajemos y actuemos”.

De acuerdo con sus declaraciones, fue una situación “horrible” y el motivo detrás de esta desconexión fue su falta de compromiso profesional.

“Era muy vaga, eso era lo que más duro me daba, no estudiaba. A mí no me tiene que caer bien, pero no estudiaba y yo soy medio ‘nerd’. No se aprendía las escenas y llegó un día sin saberlas, después de varias veces igual, yo me fui y le dije a producción: cuando ella estudie, yo vuelvo”, reveló.

Tras la reacción que tuvo, Cadavid aseguró que su colega terminó odiándolo aún más: “Me odió más porque todo el canal se enteró” y, como modo de defensa, optó por hacer cosas para desconcentrarlo, como subirle el volumen a la música.