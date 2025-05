Amparo Grisales frenó en seco a Rey Ruiz por inesperado comentario sobre su intimidad; puso los puntos claros: “Qué va a saber”

Yo me llamo Mini 2025 cautivó al público colombiano, ofreciéndoles la oportunidad a niños de mostrar su talento en la música. Los menores imitaron a sus artistas favoritos, probando con canciones divertidas, shows inesperados y elementos graciosos para conquistar al jurado.

Sin embargo, durante uno de los recientes episodios, las miradas de los curiosos se posaron un momento muy particular que se vivió en el panel. Todo se desató por culpa de los coqueteos del famoso lobo del Club 10 , quien comenzó a coquetearle a la ‘Diva’ de Colombia.

Amparo Grisales no dudó en esquivarle estos comentarios al personaje, afirmando que a todas las mujeres que conocía les decía lo mismo. Aunque él trató de demostrar lo contrario, Laura Acuña y Melina Ramírez, presentadoras del formato, aparecieron en la pantalla y lo confrontaron.

El cantante, bastante seguro, indicó que Aurelio no estaba coqueteándole a las conductoras del programa musical porque estaban lejos de él y estaban casadas. A esto le sumó que Amparo Grisales, por el contrario, estaba soltera y junto al lobo.