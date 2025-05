Diego Cadavid se sinceró sobre lo más difícil que hay detrás del mundo del entretenimiento: “La gente no entiende”

Actualmente, el paisa ha cautivado a la audiencia con su impecable trabajo en la serie Darío Gómez: el rey del despecho, del Canal RCN, en la que, como protagonista, ha demostrado que es uno de los personajes que no pasa de moda, pues su carrera está marcada por grandes producciones como Padres e hijos, Yo soy Betty, la fea; Se armó la gorda, La saga, negocio de familia; El cartel y Amor a la plancha.

“Tú estás bien lejos de pasar de moda”, afirmó quien lo entrevistó. Sin embargo, pese a ser uno de los actores más destacados de la televisión colombiana, Cadavid se sinceró sobre lo más difícil que hay detrás del mundo del entretenimiento y que mucha gente no entiende.

“He aprendido que pasas de moda, que de un momento a otro estás de moda, eso pasa un ratico y es lo que la gente no entiende. Uno mismo se va dando cuenta porque eso pasa ahora, pero créeme que en dos meses nadie se va a acordar de ti”, dijo.

Según su relato, fue una decisión que no fue bien recibida al principio, especialmente por parte de su madre. “Llegué a mi casa y les dije a mis papás que me iba a retirar [de comunicación] y quedaron asombrados porque yo había hecho eso cuando estudié música. Les dije que iba a estudiar teatro y mi mamá me dijo que eso era para marihuaneros, lo de siempre”, contó.