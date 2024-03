Diego Cadavid reveló el accidente que sufrió en las grabaciones de ‘El bolero de Rubén’

El accidente de Diego Cadavid filmando El bolero de Rubén

“Me rompí la cabeza filmando una escena 🥴… Eran las 8 pm… primera escena de la noche y primera toma, recién empezábamos. Me accidenté haciendo esa toma y caí al piso… Me cocieron 6 puntos en la ceja. Salí del hospital y volví al set a seguir filmando… antes de que se hinchara y fuera imposible cubrirlo… Pero los siguientes días la tarea sería esconder esa herida el resto de la película… el ojo se me puso así y peor… 🥴 La escena del accidente quedó en la película , se van a dar cuenta”, comentó Diego Cadavid a sus fans.