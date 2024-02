Llega a las pantallas el “El Bolero de Rubén”, estos son algunos de los comentarios de los actores en exclusiva

Es la primera película musical colombiana, escrita y dirigida por Juan Carlos Mazo y cuenta con un gran elenco de actores tales como Májida Issa, Marlon Moreno, Diego Cadavid, Juliana Velásquez, Aída Morales, Jordana Issa y Juan Manuel Lenis, entre otros.

SEMANA estuvo en entrevista con algunos de los actores que hicieron parte de esta producción durante el lanzamiento para medios de comunicación, revelando detalles que construyeron esta gran producción.

SEMANA: ¿Cuál consideras que es la importancia de los musicales en el cine y este caso en Colombia?

Juan Carlos Mazo: El musical es importante, porque es importante que reconozcamos que el cine colombiano puede contar todos los géneros, que cabe la comedia, cabe el drama, la tragedia y que por supuesto cabe el musical. Es importante esta película porque abre la puerta y la ventana para que se siga creando musical perosobre todo, para que se reconozca que la industria no es una sola, sino que abarca todo lo que permite el cine, que es tremendamente infinito.

El bolero de Rubén | Foto: Cortesía: El bolero de Rubén

SEMANA: ¿Cuál fue el inicio de esta historia?, ¿Cuál fue la idea inicial, se ve plasmada en el resultado de la producción?

Aída Morales: Es que, cada uno tiene una historia de un inicio, por ejemplo, el inicio de esta historia es yo como espectadora sentada viendo la obra El bolero de Rubén, con actores que nadie conocía pero extraordinarios y un recuerdo que tengo es de la actriz que hacía Marta caminando en el escenario, arrastraba, chancleteaba todo el tiempo.

Eso era una sensación impresionante, yo no me pude parar de las sillas después de que terminó la obra. Yo seguía ahí sentada y en algún momento le dije a la persona que estaba a mi lado ¿cómo es que estos actores no los conocen en el medio?, ¿cómo interpretan esto tan bello y nadie los conoce?, fue muy lindo.

31/01/2024 ACTRICES MAJIDA ISSA, AIDA MORALES,JORDANA ISSAPREMIER PELICULA “EL BOLERO DE RUBEN” FOTOS: JOHAN ANDRES TORO MEDINA / SEMANA | Foto: JOHAN ANDRES TORO MEDINA / SEMANA

Después fui a verla con otra actriz y luego fui a verla con Maggie y luego el señor director me dice “es que Maggie no puede hacer unas funciones por sus grabaciones, ¿tú te le mides a hacer a Marta?”, yo dije: ¡quiero hacerlo! , yo quería cantar la canción, moría por cantar, interpretar ese momento y tuve la fortuna de hacer a Marta en el teatro y ahora me invitan a hacer El Bolero de Rubén, en un personaje que no existe en la historia de teatro, que es la mamá de Marta, díganme si eso no es un regalo y no es un principio de historia maravilloso.

SEMANA: ¿Cómo fue pasar del proceso de creación de todo tu álbum a hacer parte de este musical?

Juliana Velásquez: Pues para mí, es poder arrancar este año con un sueño de la vida, porque es un sueño. Yo creo que para mí el arte más completo y maravilloso es el cine y amo los musicales de toda la vida y cuando llega esta propuesta fue como, Dios, ¿eres tú?, ¿estás hablando en voz alta?, esto es increíble y fue maravilloso.

Creo que esta es una historia que nos permite a todos los que estamos aquí, salirnos de nuestra zona de confort, poder retarnos como artistas y poder estar siempre en alerta, porque eran tantas cosas pasando que era como uff, mucho disfrute, pero también un reto gigante y creo que para mí, como artista que está ahora más dedicada a la música, poder volver a interpretar personajes es un sueño gigante y creo que esta historia lo deja a uno de verdad en shock, por todo lo que pasa, pero sobre todo por como se cuenta.

31/01/2024 ACTRIZ MAJIDA ISSA PREMIERE PELICULA “EL BOLERO DE RUBEN” FOTOS: JOHAN ANDRES TORO MEDINA / SEMANA | Foto: JOHAN ANDRES TORO MEDINA / SEMANA

SEMANA: ¿Qué le dirían a todas esas “Martas” que pasan por circunstancias similares a diario?

J.V: Que valemos mucho más de lo que nos hacen creer que valemos, y ese valor sólo se lo pone uno, así que solita se camina mejor.

Diego Cadavid: Sí, yo le diría que salga de ahí, que salga de ahí, que siempre hay otra oportunidad.

Juan Manuel Lenis: Que crea en ella que tiene mucho más que ofrecer, que lo que la vida le está mostrando.

A.M: Yo le diría a los hombres que rodean a Marta que hablen de su propio dolor que no tengan miedo a expresar su dolor y su historia para que no castiguen a mujeres como Marta por no asumir y no contar y no llorar y no vaciar.

31/01/2024 ACTORES DIEGO CADAVID Y JUAN MANUEL LENIS PREMIER PELICULA EL BOLERO DE RUBEN FOTOS: JOHAN ANDRES TORO MEDINA / SEMANA | Foto: JOHAN ANDRES TORO MEDINA / SEMANA

Jordana Issa: Uy, que le diría yo a Marta, que eres hermosa, valiosa, que solita puedes, yo siento que las mujeres en general, si tenemos ese común denominador de sacrificar muchas cosas por los hombres, de dar mucho a veces sin recibir nada y nos cuesta soltar eso y decir “yo primero”, entonces, ¡ponte primero!, no eres invisible! ustedes van a entender por qué cuando vean la película.

J.C.M: Yo creo que yo le diría que salga y cante, que salga a cantar, que salga a la calle y se mande y cante en la calle, y a todas las martas allá afuera que salgan y busquen su propósito y se manden sin miedo, porque puede llegar y es mejor morir en el intento que morir en la duda.