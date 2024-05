Jenn Muriel se sinceró sobre su ruptura con Yeferson Cossio y lo que sintió, “Me quité una venda en los ojos”

“Llevaba mucho tiempo, 10 años en una relación, entonces como que llegar a punto sola, cogí mis cosas y me fui a vivir sola, fueron momentos difíciles, pero también doy gracias porque siento que era algo súper necesario para mi crecimiento personal y fue como un despertar, lo siento así, como que me quite una venda de los ojos en muchísimos aspectos ”, confesó Jenn.

“Yo siempre le digo a la gente que a mí los libros, o sea me salvaron la vida, o sea, yo he tenido psicólogos y he aprendido muchísimo de ellos, pero lo que más he aprendido ha sido de los libros (...) yo cuando leo un libro me meto ahí y es como un tipo de terapia, como que no existe nada más sino lo que estoy leyendo”, expresó en la conversación.