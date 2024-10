Pipe Bueno destapó cómo lo salvó Luisa Fernanda W y lo llevó a facturar millones

Pipe Bueno se ha posicionado como uno de los grandes referentes de la música popular en Colombia, destacándose por su amplio recorrido en el género y la innovación que ha aportado con sus canciones. Su habilidad, tanto en la interpretación como en la creación de letras, ha sido clave para conquistar miles de fans en el país y ganar presencia en otros lugares.

A lo largo de los años, el artista ha avanzado en la industria musical, siendo reconocido por sus ritmos pegajosos y originales que se mantienen entre los favoritos en las plataformas digitales. Este cantante caleño ha sabido conservar un estilo propio, colaborando con otros artistas y creando propuestas creativas que han conectado profundamente con su audiencia en el espacio virtual.

Además de su faceta como músico, Pipe Bueno ha logrado captar la atención en redes sociales como TikTok e Instagram, donde aspectos de su vida personal han sido muy comentados. Sus relaciones amorosas, su rol de padre y los cambios en su imagen frente a las cámaras han generado gran interés entre sus seguidores, provocando reacciones diversas en el mundo digital.

Recientemente, las miradas de los curiosos se posaron en una entrevista que concedió Pipe Bueno a Desde cero, con Juancito, donde navegó por su vida y su carrera profesional. El colombiano abrió su corazón y comentó sobre detalles que pocos sabían, precisamente de etapas complejas de su pasado.

En el diálogo, el artista aseguró que su trayectoria creció considerablemente con el pasar de los años y fue en la pandemia donde tocó fondo por los impedimentos que había. Al no poder cantar, la celebridad no facturaba y su voz quedaba limitada hasta que pasara dicha enfermedad.

“Venía facturando mensual una cifra muy importante y lo que no creía que podía pasar, pasó. Un día me dijeron: ‘Cierre la boca, no va a facturar y devuelve la mitad de lo que tienes en tu cuenta’, así pasó”, relató en la charla.

Pipe Bueno contó sobre una época dura de su pasado. | Foto: Fotograma, 42:10, Capítulo 18: Los imitadores tienen 90 segundos para convencer al jurado | Temp. 09 | Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

“Llega la pandemia, no puedes facturar, no cantes, no se pueden los shows públicos. Toda la plata que tenía de los shows en adelante, de 6 u 8 meses, tocaba devolverla...había gente que la estaba pasando mal, personas que llamaban a la oficina para que les regresara la plata de presentaciones de cuatro meses. Yo, jamás sería capaz de quedarme con dinero de ese tipo”, agregó, recordando cómo sus ingresos se estancaban.

Pipe Bueno apuntó que todo se vio frenado en esa época y fue su esposa, Luisa Fernanda W, quien terminó salvándolo en dicha crisis económica. La influencer fue quien le dio una mano y terminó impulsándolo en estos escenarios digitales.

“La cuenta no solo estaba gorda, comenzó a bajar, porque fui incapaz de quedarme con dinero así (...) Me di cuenta de que si yo no cantaba, no tenía papa. Y mi esposa fue la que me salvó, literal”, relató, a lo que la empresaria dijo: “Le mostré un poco de cómo generar contenido”.

“Básicamente le dije: ‘Amor, tú que eres la bestia (la dura porque tiene 20 millones de seguidores) tengo esto, ¿qué hacemos?”, señaló.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno llevan varios años juntos. | Foto: Instagram @luisafernandaw

El representante de música popular mencionó que su pareja solo necesitó hacer unas llamadas para conseguirle contratos y así poder producir dinero en ese momento tan duro que atravesaba. Luego, su socio le propuso lanzar el restaurante que soñaban, esperando a que se levantaran las restricciones y así causar impacto en el público.

“(Luisa Fernanda) Hizo una llamada y me hizo un contrato de 170.000 dólares. […] Y después, otro, otros 120.000 y ya eran casi 300.000... eran puras redes sociales. Eso fue para poder vivir, comer, deudas… ahí, entendí que había otras oportunidades en redes”, afirmó.