Luisa Fernanda W y Pipe Bueno le dan la bienvenida a su nuevo ‘bebé' y sorprendieron con la noticia

Incluso, varios seguidores y hackers han expresado y criticado su relación gracias a la relación que sostuvo Luisa Fernanda W con el fallecido cantante de música urbana Legarda, pues para muchos la creadora de contenido no tuvo un tiempo de luto pertinente sino se le vio al poco tiempo con el cantante de música popular.

“Estamos en camino a casa porque le tenemos una sorpresa maravillosa a nuestros hijos. Hay un nuevo miembro en la familia, un nuevo hijo”, expresó la pareja en sus redes sociales. El hermoso chihuahua recibió el nombre de Lindo y la publicación ha sido un verdadero éxito con más de 60 mil me gustas y miles de comentarios en la publicación.

“Domenic: este no me va a quitar el puesto el único bebé aquí soy yo jajajaja”, “Qué hermosura. Y esos hijos lindos”; “Qué belleza, los hijos de uno también se merecen amor”, y “Máximo es la ternura de la casa, Domenic está intentando entender la situación”, “Ñooooo la felicidad de Máximo al ver a lindo me derrito y Domenic jajajaja con esa cara de qué es esto mamá”, “Es en serio? Tanta gente negativa opinando sobre la felicidad de ellos a veces parece más envidia vivan y dejen vivir a cada cual como desee”, son algunos de los comentarios de los usuarios y seguidores quienes han expresado su entusiasmo y felicitaciones.