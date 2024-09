¿En el baúl del carro? Jessi Uribe reveló cómo evitó que lo pillaran con Paola Jara iniciando su relación

¿Jessi Uribe escondía a Paola Jara?

Jessi Uribe expuso la verdad del video ‘Sandrita, yo se lo cuido’

El cantante subrayó que el contenido del video viral fue distorsionado, describiéndolo como una “gran mentira.” Aseguró que en el momento en que se grabó el video, él y Jara no tenían ningún vínculo romántico, ya que ella estaba con su expareja. “El video que se difundió de ‘Sandrita yo se lo cuido’ es completamente falso. Me parece que es mejor no entrar en detalles, porque no vale la pena. Solo quiero aclarar que, en realidad, todo lo que se dijo sobre ese video es falso. Nos dimos ese beso en junio, después de varios meses”, explicó Uribe.