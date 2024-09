Exparticipante de ‘MasterChef’ confesó que vendió el kit de cuchillos que le regalaron en el programa: ¿falta de plata?

No cabe duda que muchos participantes se han logrado ganar el corazón de muchos televidentes con sus ocurrencias, platos gastronómicos, comentarios y personalidades. Cada vez que un famoso abandona la cocina más popular de Colombia no solo se lleva grandes aprendizajes, sino también un premio material.

“Yo no sabía que esos cuchillos valían un montón de plata, a mí me los regalaron y se los di a mi ‘mamita’ porque yo no cocino. Como a los tres días un amigo chef me dijo que quería ver los cuchillos y me dijo lo que valían, entonces yo dije: ‘tocó venderlos en internet”