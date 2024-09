Jhonny Rivera casi sale “perjudicado” por un caballo, en accidente con Luis Alfonso: “Esas no son penas”

Jhonny Rivera sufrió golpe en grabación de video con Luis Alfonso

Recientemente, los dos artistas publicaron en sus cuentas oficiales de Instagram un video en el que muestran el particular momento que vivieron con un caballo, mientras estaban en el rodaje de uno de sus videos musicales.

El ‘señorazo, como también es conocido Luis Alfonso, no supo direccionar al caballo y el animal terminó golpeando a Jhonny con la cola, y si bien pudo ser peor por el peso del caballo, Rivera solamente recibió un fuerte empujón.

Jhonny Rivera no ocultó su miedo y complementó la idea de Alfonso: “Dónde hubiera sido el ‘pisón’, lo parte a uno”, dijo.

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar y los seguidores de ambos disfrutaron el cómico momento: “Como diría Luis Alfonso ‘2 montañeros jugando a ser handados’”; “Ahí si no quedó contentoso”; “Pobre Jhonny, lo pusieron a cancanear”; “Accidentes no tan accidentes”; “Por poco queda la chinita viuda”; “Montañero tan miedoso”; “No sabe de caballos, lo veo mal”; “Y qué fue ese atentado, por Dios jaja”; “No lloró porque hay cámaras, muy duro”; “Le dieron la patadita de la buena suerte”; “Perjudicadito iba quedando el pobre Jhonny”, entre otros.