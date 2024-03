“Nunca la compré con nada”: Jhonny Rivera confesó cómo conquistó a su joven novia

Para el año 2023, el cantante de música popular Jhonny Rivera estuvo en el ojo del huracán, pues la también cantante Jenny López, quien trabaja junto a él desde los 15 años, reveló por redes sociales que son pareja, todo después de dialogar con él y llegar al acuerdo de hacer pública la relación.

La pareja, que tiene una diferencia de edad de 30 años, decidió que esto se contara en el Instagram de Jenny, por lo que ella tiene menos seguidores que él y no querían causar tanto revuelo, lo cual no fue posible, pues su romance se dio a conocer rápidamente al filtrarse en redes sociales.

Jhonny Rivera reveló cómo conquistó a Jenny López

El cantante, intérprete de canciones como Mi decisión, Comprendí que perdí, Alguien me gusta, Tomando cerveza, Siga bebiendo, Empecemos de cero, El dolor de una partida, No hay por qué esperar y más, dio detalles de cómo fue el proceso de conquista con su actual novia y si su dinero tuvo algo que ver.

Jhonny Rivera y Jenny López | Foto: Instagram @jhonnyrivera

A través de redes sociales son varios los internautas que quieren saber más sobre el tema, por lo que el cantante de música popular rompió el silencio:

“Miren, mucha gente le ha tirado mucho hate, señalando que ella es interesada o cosas así, pero la verdad es que yo nunca la compré con nada material”, expresó Rivera en sus historias de su cuenta oficial de Instagram.

De igual manera, el artista pereirano habló de cómo él intentó pretender a Jenny López, pues no quería que fuera agobiante para ella ni para su familia, pues el tema de la edad era muy delicado de manejar y no quería que se malinterpretara.

La cantante ha sido el centro de atención desde que confirmó su relación con Jhonny Rivera. | Foto: Instagram: @jennylopez_oficial

“Cuando comenzamos a sentir atracción, el único regalo que hubo fueron unas rosas en una cajita, porque no quería que se malinterpretara lo que sentía por ella y que no lo fueran a tomar mal los papás o ella misma. Todo se ha ido dando y en el momento que menos lo pensamos, me echó mano”, dijo.

Respecto a Jenny, aseguró que la relación con Johnny, tanto laboral como personal y ahora amorosa, siempre ha sido muy respetuosa, incluso cuando empezaron a sentir atracción. La cantante fue muy clara en expresar que nunca tuvo interés en el dinero del cantante.

“Cuando cumplí los 19, él me tuvo un detalle muy bonito con una torta de cumpleaños. Me celebraron en su finca con su familia y a mí eso me marcó mucho. Empecé a sentir una atracción hacia él, pero como él no decía nada, yo me mantuve muy al margen con eso. Cuando cumplí los 20 años fue ya cuando él me dice que siente una atracción y decidimos iniciar una relación sentimental”, afirmó.

Esta pareja es una de las más estables de la farándula colombiana. | Foto: Instagram @jennylopez_oficial