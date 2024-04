Carolina Cruz no se contuvo y sorprendió con su reacción ante propuesta de matrimonio a Beba en pleno en vivo de ‘Día a día’

“Yo le decía: ‘y el anillo pa’ cuándo’”, confesó la joven luego de resaltar las cualidades que la enamoraron de Andrés. con quien se vio por primera vez en un grupo de oración, donde ella cantaba y él era el encargado de tocar el piano. “Me les caso, uno sabe que tiene un amor real cuando está en las buenas, las malas y las no tan maduras”, expresó.

No obstante, la reacción de Carolina Cruz fue la que más llamó la atención de los televidentes, ya que no pudo contener sus lágrimas y, enseguida, muchos recordaron el día en el que reveló por qué no se casó con Lincoln Palomeque, el padre de sus hijos Matías y Salvador, con quien compartió su vida durante 12 años hasta que anunciaron su ruptura en 2022.