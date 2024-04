Duro relato de Carla Giraldo sobre su vida amorosa; confesó que sufrió maltrato: “siempre dijo que la culpable era yo”

“Apareció Natalia y me trató bien y fue muy respetuosa y amorosa, con una familia divina, una familia que yo no estaba acostumbrada a ver porque yo venía de una familia muy disfuncional. Me enamoré y me di una oportunidad de vida con ella. Estuvimos durante dos años y medio”.

Aunque la actriz no recuerda bien cómo terminó esa relación, sí es enfática al afirmar que fue la peor que ha tenido y, por fortuna, “me volé de esa situación. A mí siempre me ha tocado huir de los problemas así, porque como me gusta afrontar tanto los retos, tiendo a quedarme. Pero uno a veces no tiene por qué hacerlo. Me tocó huir y fue la mejor huida de mi vida”.