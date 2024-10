Pipe Bueno reveló la verdad detrás de la agresión a una de sus fans en reciente concierto: “me dio rabia”

¿Qué pasó en la presentación de Pipe Bueno en el Lagoon Fest?

Pipe Bueno rompió el silencio tras la pelea que se dio en su concierto

“Me di cuenta de que, del otro lado del público, tres hombres estaban cogiendo a un tipo y no lo dejaban ir hacia un mujer que estaba ahí (...) “Hasta ese momento, no la había tocado, pero en medio del ‘tire y afloje’, ella queda más cerca del tipo y él la jala del pelo”, dijo Pipe Bueno.

“Ahí ya tenía unos tragos encima y la verdad me dio rabia. Ahí fue cuando dije un montón de palabras que, la verdad, me da pena, me da pena ver el video. Soy papá, soy hermano, soy hijo y eso no fue lo que me enseñaron en la casa”.