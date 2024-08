La influencer Luisa Fernanda W revela cómo será su vestido de bodas: conozca todos los detalles

En el momento de la propuesta ambos estaban vestidos de blanco y detrás había un cartel con la frase “Will you marry me”, rodeada de muchas rosas y un corazón gigante. Pipe Bueno mostró algunos momentos previos antes de hacer la propuesta de matrimonio a Luisa Fernanda y se aseguró de que todo saliera a la perfección sin que la creadora de contenido sospechará.

Luisa Fernanda W celebró su cumpleaños por todo lo alto en una particular fiesta en Cartagena. | Foto: Tomada de Instagram @luisafernandaw

En sus redes sociales, el cantante de música popular contó momento a momento la propuesta: “Así comenzó todo. Llegamos a Dubái y Luisa no sospechaba nada. La llevé a dar una vuelta por el desierto”, escribió Pipe en el video, mientras se les veía bailar junto a unas bailarinas garotas y disfrutar un espectáculo de bienvenida.

En una entrevista que les hicieron a los famosos en los Premios Heat, Pipe Bueno contó que no fue fácil convencer a Luisa para viajar. “La regañé y le exigí que me tenía que acompañar, le dije: ‘No, me tienes que acompañar porque te conseguí trabajo’. Es que, además, le había conseguido una campaña allá en redes sociales. Entonces, dijo: ‘Bueno, vamos a trabajar’. Pero allá fue todo espectacular, frente al Burj Khalifa, arrodillarme y pedirle la mano a mi mujer”, contó el cantante de música popular.