Luisa Fernanda W se fue en contra de los que criticaron a Miguel Bueno por supuesta ‘infidelidad’: “es un caballero”

Fue en medio de esa velada que se grabó un video en el que se puede ver a Miguel Bueno, hermano del cantante de música popular, mientras baila con una joven que no era Ornella Sierra.

Esto desató miles de comentarios en las redes sociales, en los que los usuarios mostraron su descontento y calificaron la situación como una ‘infidelidad’ pese a que en varias ocasiones, los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia han dado a entender que no se encuentran en medio de una relación amorosa.

¿Miguel Bueno regresó con Carolina Picorios?

Carolina Pico Rios, ex novia de Miguel Bueno | Foto: Instagram de Carolina Pico Rios

Luisa Fernanda W defendió a su cuñado en redes sociales

Además, quiso resaltar que, en este momento, el joven de 23 años no se encuentra en una relación y tiene como prioridad el lanzamiento de sus canciones y crecimiento de su carrera en la industria de la música urbana.

“Por otra parte, me consta que es un caballero y no estaría dispuesto a jugar con ninguna mujer, aquí la única realidad es que es un tipo soltero, que está concentrado en su crecimiento personal y profesional (...) Si el día de mañana decide estar o no con alguna mujer, sé que todo lo hará desde el corazón, y la chica con la que él decida estar será una mujer muy afortunada”, finalizó Luisa.