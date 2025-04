J Balvin se sincera en SEMANA y habla de todo: la música, Shakira y hasta de Rayo, el carro modelo 1997 que venera

El artista antioqueño J Balvin se alista para regresar a Medellín, su casa, el próximo 29 de noviembre. Ese día, el famoso cantante de reguetón ofrecerá un concierto en el estadio Atanasio Girardot, en medio de su gira Back to the Rayo , la cual inició el pasado 20 de marzo en Estados Unidos.

| Foto: Getty Images for Global Citizen

Los asistentes al concierto de J Balvin, el próximo 29 de noviembre, podrán disfrutar de clásicos como ‘6 AM’, ‘Ay vamos’, ‘Ginza’, ‘Safari’, ‘Mi canción', ‘Rojo’ y muchos más. | Foto: Getty Images for Global Citizen

“A Rayo lo recuperó una gente muy especial, una empresa. Me lo llevaron de regalo una mañana en Medellín a la casa, y cuando yo voy viendo a Rayo... Mucha nostalgia, porque este fue el carro que me acompañó y, de una manera metafórica, Rayo y yo fuimos pavimentando el camino nuestro. Y eso fue lo que permitió que yo fuera a universidades, colegios, pueblos, ciudades, y éramos, no sé, veinte dentro del carro. Siempre como buscando ese sueño de lograr lo que estamos viviendo hoy en día. Ahí está Rayito, que nos acompañó por todo lado”, dijo J Balvin en SEMANA.