El regreso de J Balvin a Medellín: en entrevista exclusiva con SEMANA cuenta cómo es volver con su tour ‘Rayo’

SEMANA: El niño de Medellín es el nombre de este lanzamiento y fue el nombre del documental de Amazon que narró su historia. Ya se anunció su concierto en Medellín. ¿Cómo es eso de volver?

J Balvin: Sí, está brutal, porque hace seis años fue que hicimos El niño Medellín y ahí, pues, seguimos viajando por el mundo y con muchas ganas de regresar a Medellín. Pero decía: “¿Cómo vamos a elevar la experiencia que tuvieron ellos al ser el primer show de un artista de reguetón colombiano así en un estadio solo?”. Hicimos un cambio realmente donde abrimos la puerta para que el artista local, por decirlo así, ya se viera normal que hiciera estadios dentro de nuestro país. Me parece algo muy bonito, especialmente en Medellín. Volver a casa es brutal, porque hemos estado por el mundo entero, pero ¿qué fuera J Balvin sin Medellín? Entonces, tengo que elevar muchísimo, dar más de las expectativas. Mejor no cuento mucho.

SEMANA: Pero, hablando de volver, ¿cómo ha sido este regreso después de cuatro o cinco años de gira?

J.B.: En Estados Unidos. Porque de gira no hemos parado, hemos estado en Asia, en Europa, Latinoamérica, pero no hemos estado en Estados Unidos y no habíamos ido a Colombia.

SEMANA: ¿Qué significa este tour Rayo? Y, además, cuéntenos un poquito de Rayito, el carro que le regaló su papá cuando usted tenía 17 años. ¿Cómo lo recuperaron?

J.B.: Rayo lo recuperó una gente muy especial, es una empresa, pero ustedes no la van a pautar (risas). Entonces, me lo llevaron de regalo una mañana en Medellín en casa y cuando yo voy viendo al Rayo me dio mucha nostalgia, obviamente, porque ese fue el carro que me acompañó y, de una manera metafórica, es como que entre Rayo y yo fuimos pavimentando el camino nuestro. Eso fue lo que permitió que yo fuera a universidades, a colegios, a pueblos, a ciudades, y éramos 20 dentro del carro. Entonces, siempre como buscando ese sueño de lograr lo que estamos viviendo hoy en día.

SEMANA: ¿Y la rumbita en el carro?

J.B.: No. ¿Sabes que no rumbeaba, ome? Yo apenas vine a rumbear hace como tres años, pero eso me permitió ser muy enfocado y poder estar en el lugar tan privilegiado que tenemos. Entonces, ahí está Rayito, que nos acompaña por todos lados.

Paola Vega y Juanita Gómez entrevistaron a J Balvin antes de su concierto en Nueva York. | Foto: SEMANA

SEMANA: Usted puso sobre la mesa, de manera muy valiente, el tema de la salud mental y de mantenerse con los pies en la tierra. ¿Cómo lo logra?

J.B.: Pues, es que decir que uno no tiene los pies en la tierra… El que dice que es humilde no es tan humilde, ¿cierto? Entonces, la verdad, yo siempre trato de estar lo más balanceado posible por medio de la meditación, una muy buena alimentación, mucho ejercicio, tener una gente buena alrededor. Cada vez he cerrado mucho más mi círculo, mi familia, y cuento a mis amigos. Antes era como con el corazón muy abierto a todo el mundo. Ahora soy mucho más selectivo y, la verdad, es mucho mejor. En cuanto a salud mental, algunos tienen que estar medicados, otros no. Yo me tomo mis pastillitas diarias, sagrado, y estamos melos.

SEMANA: Usted hace canciones, shows, produce, tiene sus negocios. ¿Cuándo duerme?

J.B.: Sí, yo duermo en paz todos los días. Mis ocho horitas sagradas no se negocian con nadie. La verdad es que tengo un hábito muy saludable y trato de mantener ese balance. Mi esposa, mi mujer, es la que me ha ayudado mucho, porque yo soy bien obsesivo-compulsivo. A veces tomo una decisión y me voy por allá hasta que no lo logre. Y ella es como la que me dice que vamos a hacer bien las cosas; entonces, me ayuda mucho a balancear.

SEMANA: ¿Cómo es su trabajo en su fundación?

J.B.: Yo creo que lo mínimo que uno puede hacer es devolver esas bendiciones que te ha dado la gente. Igual, no tengo cómo devolverlas todas, pero ha sido un amor impresionante y mucho cariño, especialmente de Medellín y de Colombia, que es de donde venimos. Pero, sin duda, poder devolver algo a la comunidad en cuanto al arte, el deporte, la ciencia, la salud, ayudar también a las madres solteras, las madres cabeza de hogar, nos encanta. Cualquier necesidad que veamos, que podamos ayudar y que nos conecta con la causa, ahí estamos.

Paola Vega y Juanita Gómez en conversación con J Balvin. | Foto: Semana

SEMANA: Hablemos de Río, pero no de su bebé, sino de la canción que tanto ha pegado y que nos tocó, sobre todo a las mujeres. ¿Qué significa para usted?

J.B.: Yo creo que es una canción que es muy honesta. Quería darme el gusto de crear una letra fresca junto con el equipo, de poder hablar como de una parte de lo que estoy viendo actualmente, y creo que era necesaria una canción con ese mensaje, por lo menos de mi parte. Creo que conectó muchísimo con la gente, porque no solamente se identifican las parejas, sino también uno con su amigo, con su familia, con sus parceros. O sea, a veces buscamos afuera cuando tenemos a los que necesitamos cerca.

SEMANA: ¿Cómo fue invitar al escenario a Ed Sheeran?

J.B.: Como invitados sorpresa tengo a dos que son grandes amigos. Ryan Castro es un gran hermano mío, va a estar en varios shows. Y, por el otro lado, tenemos a mi parcerito Ed Sheeran directamente desde Inglaterra. Está brutal, porque traigo mi tierra y traigo también a mis parceros a nivel mundial. Y tener a Ed Sheeran y a Ryan es muy chimba, porque somos como hermanos.

SEMANA: ¿Y en noviembre qué va a pasar en Medellín? ¿De pronto a los +57?

J.B.: Si tuvimos a Ed Sheeran aquí en Nueva York, imagínate en Medellín.

J Balvin en tour Rayo. | Foto: PRENSA J BALVIN

SEMANA: Toca tirar la casa por la ventana.

J.B.: No, ni la casa, una hacienda por la ventana. Ojo con las vacas que después nos meten en problemas todos por los animales. Hay que tirar la ciudad por la ventana.

SEMANA: Hay algo muy chévere en su show y es el homenaje a otros artistas colombianos. ¿Por qué cree que todos los artistas top deberían mantenerse unidos?

J.B.: Por lo menos, de mi parte, siempre la unión ha sido superimportante, pues con Karol G tengo una muy buena relación, con Feid también; la verdad, con todos. Maluma ha sido como un hermano para mí, con la única que no he compartido mucho es con Shakira, pues porque no es de Medallo, y todo este combo, normalmente, hemos tenido la bendición de que artistas muy grandes sean de nuestra ciudad, Medellín. Somos como un combito que empezamos todos juntos.

Entonces, creo que lo más bonito es poder hacerles un homenaje a ellos en vida, agradecer lo que han hecho por el país. En el show ponemos canciones de Carlos Vives, de Juanes, de Shakira, de Feid, y vamos cambiando, porque son muchos artistas colombianos muy grandes. A veces ponemos a Diomedes o nos vamos con Grupo Niche, Guayacán, Fonseca, el que caiga ese día. Ponemos la bandera de Colombia donde vayamos.

SEMANA: ¿Para usted qué es Colombia?