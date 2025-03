J Balvin se destapó sobre su relación con Valentina Ferrer y expuso decisión: “Siento que es como un contrato”

J Balvin se consolidó como uno de los grandes representantes del género urbano en el mundo, brillando con proyectos que dieron bastante de qué hablar. El paisa, después de seis años, regresa a los escenarios con una gira especial y distinta, llamada Back to the Rayo , la cual hace alusión a su nuevo álbum.

De igual manera, J Balvin fue contundente con su posición sobre este paso, señalando que no había diferencia realmente en la relación, pues todo se convertía en una especie de contrato social. A pesar de que respetaba a quienes tomaban la decisión, en su vínculo no estaba previsto hacerlo, pues conservaban esa libertad y el amor de una forma genuina.

“Entonces, yo no veo la diferencia realmente entre estar casado o no. Casado es que la gente diga: ‘El marido, la esposa de...‘, pero siento que es como un contrato, no sé... O sea, lo respeto, pero como yo lo veo, ‘tú no me perteneces’, ni yo le pertenezco a ella. No, es como la libertad realmente de ser, ese es el amor”, expresó.